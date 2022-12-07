Известный агент назвал причины вылета сборной Испании с ЧМ-2022

Футбольный агент высказался о победе Марокко над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ -2022 (0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти).

Очень рад, что марокканцы прошли в 1/4 финала на чемпионате мира. Испанцы играли безобразно вчера. Вот эта их тики‑така уже никого не удивит, все уже давно научились против тики‑так этих играть. Либо для тики‑таки нужны игроки мирового уровня как это было раньше, сейчас, к сожалению, таких нет. Ещё не понимаю, как можно так плохо бить пенальти. Ну там же много талантливых игроков. Они умеют играть в футбол, но им как будто не хватает мотивации и самоотверженности. Но сам по себе матч был очень скучный и неинтересный. Было ощущение, что сейчас засну, одни катают — другие стоят ждут. У меня даже сын ушёл в другую комнату заниматься своими делами.