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Известный агент назвал причины вылета сборной Испании с ЧМ-2022

вчера, 13:55
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о победе Марокко над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0 в основное и дополнительное время, 3:0 по пенальти).

Очень рад, что марокканцы прошли в 1/4 финала на чемпионате мира. Испанцы играли безобразно вчера. Вот эта их тики‑така уже никого не удивит, все уже давно научились против тики‑так этих играть. Либо для тики‑таки нужны игроки мирового уровня как это было раньше, сейчас, к сожалению, таких нет. Ещё не понимаю, как можно так плохо бить пенальти. Ну там же много талантливых игроков. Они умеют играть в футбол, но им как будто не хватает мотивации и самоотверженности. Но сам по себе матч был очень скучный и неинтересный. Было ощущение, что сейчас засну, одни катают — другие стоят ждут. У меня даже сын ушёл в другую комнату заниматься своими делами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:44
При всей симпатии к Энрике, и любви
К Испании, это заслуженный итог и результат!(
Катать вату на минимальных скоростях,
В такой важной стадии ЧМ это преступление
Против футбола и спорта в частности.
А то как бьют пенальти профессионалы
Экстра класса, это вообще уму непостижимо!
Всё закономерно! Такой футбол нам не нужен.
Вот Португалия показала класс
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 16:45
Невозможно уже смотреть на эту нудную тити каку. В принципе неудивительно. Тренер выходец из Барселоны и половину команды он набрал оттуда. По итогу сборная оказалась там же где и Барселона. Энрике пора на выход.
lotsman
lotsman
вчера в 15:01
Просто Марокко грамотно защищались. У них были крепче нервы и отличный вратарь, который спокойно, с улыбкой, делал своё дело.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:42
Селюк: Очень рад, что марокканцы прошли в 1/4 финала-это ж скольким марокканцам после ЧМ теперь потребуются мои услуги агента, пристроить их по крутым клубам.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:39
Но поражение от Японии должно было заставить их напрячь булки. Видимо через чур перенапряглись, играли осторожно, сказал бы с большим уважением к сопернику. Только в конце матча играли с позиции сильного, когда жаренный петух появился.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:57
Победа над Коста-Рикой и ничья с немцами их очень расслабили.
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