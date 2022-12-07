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Терри рассказал, какой хитрости Моуриньо учил защитников «Челси»

вчера, 18:47

Экс-защитник «Челси» Джон Терри рассказал, какому правилу учил команду тогдашний главный тренер «синих» Жозе Моуриньо.

Я помню, правило выглядело таким образом: если мы вели в счете 1:0 и мяч вводился в штрафную, то когда два защитника вместе играли в воздухе и оба падали на землю после этого, им не нужно было покидать поле. В последние 10 или 15 минут матча он усадил меня и Гари Кэхилла и сказал: «Когда мяч окажется в штрафной, оба не забудьте упасть — столкнитесь друг с другом и упадите, поскольку оба вы не сможете покинуть поле».

О таком правиле мы никогда не слышали. В последние 10 минут мяч прилетел к нам, я отбил его головой, Газ упал, а я подумал: «Лучше бы я упал». Я упал на землю, и судья сказал: «Вы оба, уходите с поля». Я ответил: «Нет, это не по правилам, спросите у лайнсмена». Моуриньо всегда так хорошо понимал подобные мелочи, лучшие менеджеры находят эти маленькие погрешности. Он невероятен.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:43
А потом пришёл Ди Маттео
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:53
Жозе как был жуликом ,такому и учил
Гость
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