Бывший голкипер ЦСКА не смотрит ЧМ из-за политической обстановки

Экс-вратарь ЦСКА поделился мнением о проходящем ЧМ -2022 в Катаре.

Я матчи практически не смотрю. Нет интереса к чемпионату, в котором настолько сильно присутствует политика. Раньше это можно было назвать праздником футбола, но сейчас лично мне это смотреть неинтересно. Если бы нашу сборную не отстранили от матчей – тогда да, было бы увлекательно следить за мундиалем, но не в этом случае.

Впрочем, я планирую посмотреть оставшиеся матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, но мне это будет интересно именно как бывшему футболисту, чтобы оценить мастерство нынешних исполнителей, а вот как болельщику мне этот турнир, к сожалению, не так интересен, как это было раньше.