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Бывший голкипер ЦСКА не смотрит ЧМ из-за политической обстановки

вчера, 20:27

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о проходящем ЧМ-2022 в Катаре.

Я матчи практически не смотрю. Нет интереса к чемпионату, в котором настолько сильно присутствует политика. Раньше это можно было назвать праздником футбола, но сейчас лично мне это смотреть неинтересно. Если бы нашу сборную не отстранили от матчей – тогда да, было бы увлекательно следить за мундиалем, но не в этом случае.

Впрочем, я планирую посмотреть оставшиеся матчи, начиная с четвертьфинальной стадии, но мне это будет интересно именно как бывшему футболисту, чтобы оценить мастерство нынешних исполнителей, а вот как болельщику мне этот турнир, к сожалению, не так интересен, как это было раньше.

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Все комментарии
Flamen
Flamen
вчера в 22:10
держи в курсе.
Predator94
Predator94
вчера в 21:25
И вообще Франция самый явный фаворит на этом чемпионате!
Predator94
Predator94
вчера в 21:25
Франция раздавит англию в 1/4
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:01
А я смотрю и вычищаю всеми силами наших открытых врагов и недоброжелателей-усилием воли.Вот Поляндию с поляны убрали,Германландию,СШВПС...Авось,мелкобритых получится.
sir_Alex
sir_Alex ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 21:00
Типа того. ФГМ заразен)))
alexamit
alexamit
вчера в 20:58, ред.
Но Марокко просто МОЛОДЦЫ!!!Ещё бы португальцы подули-был бы просто класс!
neukomm
neukomm
вчера в 20:49
А кто это? Очередной больной Ловчев?
pomor45
pomor45
вчера в 20:34
Раздвоение личности от двойных стандартов.
lotsman
lotsman
вчера в 20:33
Наших там нет, нет и спортивного интереса. Только в виде шоу.
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