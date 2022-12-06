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Игрок сборной Австралии рассказал, как обменялся футболками с Месси

вчера, 13:28
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Полузащитник сборной Австралии Кэмерон Девлин после игры обменялся футболками с капитаном южноамериканской сборной Лионелем Месси. Примечательно, что 24-летний австралийский футболист не сыграл ни минуты на чемпионате мира в Катаре.

Я вышел на поле и первым делом утешил своих соотечественников, а затем пожал руку Месси. Я особо не рассчитывал на успех, но всё равно предложил ему обмен, а он ответил: «Увидимся внутри». Дальше вы знаете, что произошло. Конечно, я хотел, чтобы кто-то из парней первым получил эту возможность, но никто ею не воспользовался, поэтому я подумал: «Почему бы и нет?»

Не знаю, будет ли моя футболка висеть у него на стене дома или, может, она будет лежать на полу в раздевалке, это не волнует меня. Я больше радуюсь тому, что получил его майку. Я был удивлён тем, что он взял мою футболку. Он определённо не знал, кто я такой, но Лео достаточно хороший и скромный парень, поэтому проявил уважение.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:08
везунчик, возвращается домой как чемпион.
112910415
112910415
вчера в 16:41
дружелюбие всегда ценится, хоть и стоит не дорого
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:23
Без злости разве бывают люди,это естественно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 14:28
лет через 50сят она будет стоить больше Сутормина
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:27
"достаточно" хороший, но это если он не твой соперник. все мы видели его злость, не спортивную.
drug01
drug01
вчера в 14:10
Лео был в хорошем настроении и сделал приятное
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:00
Теперь как Сувенир можно выложить за Хороший деньги к пенсии..
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 13:55
Подколол пешехода)))) В той раздевалке будет лежать))
Гость
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