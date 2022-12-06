Игрок сборной Австралии рассказал, как обменялся футболками с Месси

Полузащитник сборной Австралии после игры обменялся футболками с капитаном южноамериканской сборной . Примечательно, что 24-летний австралийский футболист не сыграл ни минуты на чемпионате мира в Катаре.

Я вышел на поле и первым делом утешил своих соотечественников, а затем пожал руку Месси. Я особо не рассчитывал на успех, но всё равно предложил ему обмен, а он ответил: «Увидимся внутри». Дальше вы знаете, что произошло. Конечно, я хотел, чтобы кто-то из парней первым получил эту возможность, но никто ею не воспользовался, поэтому я подумал: «Почему бы и нет?»

Не знаю, будет ли моя футболка висеть у него на стене дома или, может, она будет лежать на полу в раздевалке, это не волнует меня. Я больше радуюсь тому, что получил его майку. Я был удивлён тем, что он взял мою футболку. Он определённо не знал, кто я такой, но Лео достаточно хороший и скромный парень, поэтому проявил уважение.