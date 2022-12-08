Беллингем рассказал, что переписывается с Холандом

Полузащитник сборной Англии признался, что поддерживает связь с нападающим

Он всегда меня подбадривает. Перед первой игрой на чемпионате мира Эрлинг пожелал мне удачи, а после матча написал: «Молодец». Он классный парень.

Время от времени мы переписываемся. Обычно, когда мы оба играем, это происходит чаще, но, честно говоря, обычно это всякие глупости.

Иногда, если он находит что-то смешное или если я вижу что-то, о чем мы говорили раньше, мы отправляем это друг другу. Но это происходит не каждый день.