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Беллингем рассказал, что переписывается с Холандом

вчера, 17:44
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признался, что поддерживает связь с нападающим Эрлингом Холандом:

Он всегда меня подбадривает. Перед первой игрой на чемпионате мира Эрлинг пожелал мне удачи, а после матча написал: «Молодец». Он классный парень.

Время от времени мы переписываемся. Обычно, когда мы оба играем, это происходит чаще, но, честно говоря, обычно это всякие глупости.

Иногда, если он находит что-то смешное или если я вижу что-то, о чем мы говорили раньше, мы отправляем это друг другу. Но это происходит не каждый день.

Пара играла вместе в «Боруссии Дортмунд» до того, как летом Холанд перешёл в «Манчестер Сити».

Напомним, что Холанд не играет на чемпионате мира в Катаре, так как сборная Норвегии не прошла квалификацию.

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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:58
Короче, Беллингхэм захотел в Манчестер Сити?
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