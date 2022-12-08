Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Мостовой: «Почему я должен быть обижен на футбольный мир?»

вчера, 19:46

Экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слова тренера сборной России Виктора Онопко.

Онопко ранее сказал, что Мостовой обижен на весь футбольный мир.

Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они всё выдумывают, не понимаю их. Знаете, я многим нравился и нравлюсь. По всем этим вопросам отвечу позже, когда придёт время. Как говорят: «Я не обижаюсь, я делаю выводы».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Писарев: «Вся Аргентина надеется, что их вытащит Месси»
Вчера, 23:37
Сутормин: «Лучше перейти в АФК, чем вечно ждать возвращения в еврокубки»
Вчера, 23:15
Мостовой: «Вряд ли Бразилия разнесёт Хорватию так легко, как Южную Корею»
Вчера, 22:56
Главный тренер «Алании»: «Мы мечтаем о выходе в РПЛ»
Вчера, 22:48
Семин: «Думаю, ван Гал найдет варианты, чтобы блокировать Месси»
Вчера, 22:28
Червиченко: «В 1/4 финала всеми фибрами души буду болеть за аргентинцев»
Вчера, 21:49
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:25
Он не на футбол, а вообще по жизни обижен
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 20:49
Все правильно!
Те кто плюют в спину, никогда не догонят!
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:32
Мужчина лёгкого поведения.
youtomee
youtomee
вчера в 20:10
"По всем этим вопросам отвечу позже, когда придёт время" - Саша, а оно не придет, наоборот постепенно уходит.
memphis
memphis
вчера в 20:01
Задрал, женись на Зареме уже
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:00
Саша пора более тщательнее подходить к высказыванием. А то как то не очень звучит: "я многим нравился и нравлюсь". Так можно чёрте до чего договорится......
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 