Мостовой: «Почему я должен быть обижен на футбольный мир?»

Экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слова тренера сборной России Виктора Онопко.
Онопко ранее сказал, что Мостовой обижен на весь футбольный мир.
Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они всё выдумывают, не понимаю их. Знаете, я многим нравился и нравлюсь. По всем этим вопросам отвечу позже, когда придёт время. Как говорят: «Я не обижаюсь, я делаю выводы».
Те кто плюют в спину, никогда не догонят!
Те кто плюют в спину, никогда не догонят!