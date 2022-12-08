Мостовой: «Почему я должен быть обижен на футбольный мир?»

Экс-футболист отреагировал на слова тренера сборной России .

Онопко ранее сказал, что Мостовой обижен на весь футбольный мир.

Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они всё выдумывают, не понимаю их. Знаете, я многим нравился и нравлюсь. По всем этим вопросам отвечу позже, когда придёт время. Как говорят: «Я не обижаюсь, я делаю выводы».