Мостовой считает, что падение уровня футбола в России не связано с лимитом

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что изменение лимита на легионеров в РПЛ не отразится на уровне футбола.
Ранее появилась информация о том, что правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, играющих в России. Сообщалось, что лимит на легионеров может быть ужесточён уже в следующем сезоне. В РФС подчеркнули, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет.
Мне абсолютно всё равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и всё знают. Мне даже неприятно это обсуждать.
А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом.