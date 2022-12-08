Мостовой считает, что падение уровня футбола в России не связано с лимитом

1670514150

вчера, 18:42

Экс-футболист «Сельты» и сборной России считает, что изменение лимита на легионеров в РПЛ не отразится на уровне футбола.

Ранее появилась информация о том, что правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, играющих в России. Сообщалось, что лимит на легионеров может быть ужесточён уже в следующем сезоне. В РФС подчеркнули, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет.