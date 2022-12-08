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Мостовой считает, что падение уровня футбола в России не связано с лимитом

вчера, 18:42

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что изменение лимита на легионеров в РПЛ не отразится на уровне футбола.

Ранее появилась информация о том, что правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, играющих в России. Сообщалось, что лимит на легионеров может быть ужесточён уже в следующем сезоне. В РФС подчеркнули, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет.

Мне абсолютно всё равно, ужесточат лимит на легионеров или нет! У нас же многие в футболе разбираются и всё знают. Мне даже неприятно это обсуждать.

А уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:49
Что такое уровень футбола? Уровень воды - понимаю и все понимают однозначно, а футбола? Тут сколько измеряющих столько и уровней.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 19:09
Ну я не знаю,падает он или нет,но некоторые матчи ЕК и ЧМ были на уровне Факел-Химки!!!!!!!!!!!!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:44
Добрый вечер! Объясните, пожалуйста, что не так с моим комментарием в этой новости https://m.soccer.ru/news/1338442/enrike-luis-ispaniya?comment=31353498comment-31353498
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