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Ловчев: «Хочу, чтобы Роналду своей игрой всех нас заткнул»

вчера, 18:21

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев высказался о форварде Криштиану Роналду.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что Роналду пригрозил наставнику португальской команды Фернанду Сантушу уехать из Катара после непопадания в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией (6:1). Позже Португальская футбольная федерация (FPF) опровергла эту информацию. Сам игрок заявил, что команда «будет бороться до конца» на чемпионате мира в Катаре.

Учитывая то, как он ведёт себя последнее время, исходить от него такое может. Там выступил, тут, и прочее. Хотя он показывал, что радуется голам, которые забивают ребята. Но без него они сыграли лучше.

Но это такие команды, в том числе и Бразилия, и прочие, которые, если забил гол, дальше они добьют. А вот забить надо.

А я хочу, чтобы он всех нас заткнул. Вышел и парочку забил!

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 18:47
Вижу это только во сне.... Увы!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:42
Он может в свои только забить... Повернувшись задом или подпрыгнув в стенке... Помним, видели...
Futurista
Futurista
вчера в 18:37, ред.
Если кого то не могут заткнуть все его предыдущие достижения парочка голов им уже не поможет...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 18:26
Забьет,заткнет,проткнет!)))))))
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
То есть пробил пенальти в собственные ворота...????....:::))))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:24
Бенефис Роналду был бы замечательным финалом чемпионата.
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