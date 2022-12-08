Ловчев: «Хочу, чтобы Роналду своей игрой всех нас заткнул»

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» высказался о форварде .

В четверг в СМИ появилась информация о том, что Роналду пригрозил наставнику португальской команды Фернанду Сантушу уехать из Катара после непопадания в стартовый состав на матч 1/8 финала ЧМ -2022 со Швейцарией (6:1). Позже Португальская футбольная федерация (FPF) опровергла эту информацию. Сам игрок заявил, что команда «будет бороться до конца» на чемпионате мира в Катаре.

Учитывая то, как он ведёт себя последнее время, исходить от него такое может. Там выступил, тут, и прочее. Хотя он показывал, что радуется голам, которые забивают ребята. Но без него они сыграли лучше.

Но это такие команды, в том числе и Бразилия, и прочие, которые, если забил гол, дальше они добьют. А вот забить надо.

А я хочу, чтобы он всех нас заткнул. Вышел и парочку забил!