Минспорта РФ: «Решение о лимите на легионеров надо принимать обдуманно»

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вчера, 19:59

Министр спорта России прокомментировал информацию о том, что ведомством и Российским футбольным союзом ( РФС ) обсуждается ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

Слухи об изменении формата лимита на легионеров появлялись в СМИ . Сегодня стало известно, что РФС не будет вносить никаких изменений.