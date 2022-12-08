Минспорта РФ: «Решение о лимите на легионеров надо принимать обдуманно»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что ведомством и Российским футбольным союзом (РФС) обсуждается ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.
Слухи об изменении формата лимита на легионеров появлялись в СМИ. Сегодня стало известно, что РФС не будет вносить никаких изменений.
Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше. Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона.
Мы приняли решение об ужесточении лимита до трёх человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась. Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта — посмотрим.