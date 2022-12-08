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Минспорта РФ: «Решение о лимите на легионеров надо принимать обдуманно»

вчера, 19:59

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что ведомством и Российским футбольным союзом (РФС) обсуждается ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

Слухи об изменении формата лимита на легионеров появлялись в СМИ. Сегодня стало известно, что РФС не будет вносить никаких изменений.

Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше. Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона.

Мы приняли решение об ужесточении лимита до трёх человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась. Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта — посмотрим.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 20:46
Легионеры это гейропейская бизнес практика, а у нас импотенция и проявление немощи отечественного спорта.
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Ничего не надо менять и думать нечего. Надо срочно переходить на рублёвые контракты. Это же смешно: заперлись внутри страны, а контракты в западной валюте. Даже не смешно, а преступно.
neukomm
neukomm
вчера в 20:24
Просто одна цифра - 2008. Кто знает, тот поймет бредовость лимита.
ДСА
ДСА
вчера в 20:23
Много легионеров вряд ли к нам приедут, поэтому и так сойдёт.
Гость
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