Директор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о гибели рабочего-мигранта

Исполнительный директор ЧМ -2022 Нассер Аль Хатер прокомментировал гибель рабочего-мигранта во время турнира.

40-летний филиппинец по имени Алекс умер в результате падения с погрузочной рампы, ударившись головой о бетонный пол. Случилось это во время ремонта на бывшей базе сборной Саудовской Аравии.

Смерть — это естественная часть жизни, будь то на работе или во сне.

Мы находимся в разгаре мундиаля. У нас успешный чемпионат мира, а вы хотите говорить о случившемся прямо сейчас?