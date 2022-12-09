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Директор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о гибели рабочего-мигранта

сегодня, 01:14

Исполнительный директор ЧМ-2022 Нассер Аль Хатер прокомментировал гибель рабочего-мигранта во время турнира.

40-летний филиппинец по имени Алекс умер в результате падения с погрузочной рампы, ударившись головой о бетонный пол. Случилось это во время ремонта на бывшей базе сборной Саудовской Аравии.

Смерть — это естественная часть жизни, будь то на работе или во сне.

Мы находимся в разгаре мундиаля. У нас успешный чемпионат мира, а вы хотите говорить о случившемся прямо сейчас?

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Перевод с reuters.com
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:20
Ну не козёл ли этот Нассер? Сделал он конкретный "нассер" на судьбу этого филиппинца и на судьбы всех наёмных работяг.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:06
Вполне разумный ответ, люди просто идут и падают каждый день
shlomo
shlomo
сегодня в 06:12
За такой ответ можно и к суду привлечь
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 06:00
Директор какой-то не человечный.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 02:22
Как-то хладнокровно ответил.
Ну так нельзя!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:09
Циник 1000 лвл
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:49
Очень циничный ответ. Для приличия мог бы хоть на словах выразить сожаление о случившимся и передать слова соболезнования близким. Впрочем о чём это, я в мире больших "бабок" - главное прибыль и ещё раз прибыль! У них успешный мундиаль( в данном случаи очень подходит название) а тут неудобные вопросы про смерть какого то работяги! Всё в порядке вещей - даже глазом не моргнул. Дальше на ум идут только не цензурные слова!
Гость
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