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Болельщики устроили беспорядки в Брюсселе после поражения сборной Бельгии

вчера, 22:31
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия0 : 2Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Болельщики устроили беспорядки в центре Брюсселя в связи с поражением сборной Бельгии в матче против Марокко на чемпионате мира (0:2).

Ситуация начала накаляться после отмененного гола Хакима Зиеша в первом тайме. Во время второй половины встречи ситуация обострилась еще сильнее. Сотни фанатов устроили хаос на улице бельгийского города: они переворачивали машины, вступали в конфликты с полицией и крушили уличную мебель. Стражам правопорядка пришлось воспользоваться водометами и слезоточивым газом.

К 16 часам по местному времени в районе перекрыли движение наземного транспорта, а также несколько станций метро. Мэр города Филипп Клоз высказался о ситуации:

Я решительно осуждаю происшествия, которые случились сегодня днем, полиция прилагает максимум усилий для поддержания общественного порядка. Полиция получила приказ произвести административные аресты нарушителей спокойствия.

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Все комментарии
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 05:59
Это как у нас на ЧМ 2002
Triem
Triem
сегодня в 04:51
Значит это, стало быть, правильно. Культурная Европа же!
Mikhail40
Mikhail40
сегодня в 04:47, ред.
Так кто там громил? там ведь около миллион марроканцев проживает.Против своих что ли болели?
kzv7g78xvwjy
kzv7g78xvwjy
сегодня в 03:38
Надо почаще им такое устраивать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:41
Надо им сказать, что фон дер ляйен виновата, пусть насилуют.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:08
Круто болеют бельгийцы.
протон
протон
сегодня в 00:43
А чего тут некоторые возмущаются? С хулиганьем, допустим, нужно бороться! Все правильно делает полиция, в Аргентине вон тоже слезоточивый газ применяют против футбольных хулиганов, и ни Бельгия, ни Аргентина не перестают от этого быть демократическими странами. Демократия не есть свобода устраивать беспорядки.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:49
Зато согрелись.Надо было штаб НАТО громить,а не мирные кварталы.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:36
Бельгия не заслужила победы. Пусть и так.
minai
minai
вчера в 23:17
Давайте, парни ! Переверните кверху попой весь этот вонючий Брюссель.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 22:51
То ли ещё будет, когда хорваты их домой отправят.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:47
Загнивают! В Москве такое уже было 20 лет назад!
Futurista
Futurista
вчера в 22:38
Культур-мультур говорили они...
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