Болельщики устроили беспорядки в Брюсселе после поражения сборной Бельгии

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вчера, 22:31

Болельщики устроили беспорядки в центре Брюсселя в связи с поражением сборной Бельгии в матче против Марокко на чемпионате мира (0:2).

Ситуация начала накаляться после отмененного гола Хакима Зиеша в первом тайме. Во время второй половины встречи ситуация обострилась еще сильнее. Сотни фанатов устроили хаос на улице бельгийского города: они переворачивали машины, вступали в конфликты с полицией и крушили уличную мебель. Стражам правопорядка пришлось воспользоваться водометами и слезоточивым газом.

К 16 часам по местному времени в районе перекрыли движение наземного транспорта, а также несколько станций метро. Мэр города Филипп Клоз высказался о ситуации: