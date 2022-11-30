Футболист «Атлетико Тукуман» умер в 22 года

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вчера, 17:32

Футболист «Атлетико Тукуман» умер в возрасте 22 лет.

Игрок потерял сознание во время тренировки, после чего он был доставлен в больницу в Сан-Мигель-де-Тукуман. Более 40 минут врачи пытались вернуть футболиста к жизни, но они его не спасли. Баланта умер в реанимации. Вице-президент «Атлетико Тукуман» Игнасио Голобиски высказался по данному поводу.

Мы с сожалением вынуждены сообщить о смерти Андреса Баланты. Болельщики клуба глубоко скорбят. Мы поддерживаем его семью, партнеров по команде и друзей.

Баланта пополнил состав аргентинского клуба, перейдя из колумбийского «Депортиво Кали» летом 2021 года. В составе сборной Колумбии он принял участие в матчах чемпионата мира 2019 года среди юношей до 20 лет, турнир проходил в Индонезии.