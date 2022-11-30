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Пеле госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья

вчера, 18:43

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле внепланово госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что, у него диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность. Помимо этого, наблюдается спутанность сознания, по этой причине он не может самостоятельно о себе заботиться.

Ранее Пеле прошел курс химиотерапии, но это не принесло положительного результата. Сейчас Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы. На данный момент нельзя сказать, когда врачи смогут выписать его из больницы.

В сентябре 2021 года у Пеле выявили опухоль толстой кишки, по этой причине его госпитализировали в апреле 2022 года. Помимо этого, после операции по замене тазобедренного сустава у футболиста наблюдаются соответствующие проблемы со здоровьем. У Пеле также выявлено заболевание почек и предстательной железы.

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Перевод с reuters.com
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:58
Время никого не щадит.. король прожил жизнь о которой мечтают миллионы! Здоровья ему, хотя мучается последние годы сильно.. видимо, что-то ещё должен увидеть в этой жизни !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:16
Держись, Король...
TheBestInTheWorld
TheBestInTheWorld
вчера в 18:52
Здравствуйте, не могу потратить свои очки для ставок (последний день, зря копил?).
Что делать?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 18:48
Что-то Пеле уже совсем плох.
Гость
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