Пеле госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья

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вчера, 18:43

Бывший нападающий сборной Бразилии внепланово госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что, у него диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность. Помимо этого, наблюдается спутанность сознания, по этой причине он не может самостоятельно о себе заботиться.

Ранее Пеле прошел курс химиотерапии, но это не принесло положительного результата. Сейчас Пеле проходит специальное обследование и сдаёт необходимые анализы. На данный момент нельзя сказать, когда врачи смогут выписать его из больницы.

В сентябре 2021 года у Пеле выявили опухоль толстой кишки, по этой причине его госпитализировали в апреле 2022 года. Помимо этого, после операции по замене тазобедренного сустава у футболиста наблюдаются соответствующие проблемы со здоровьем. У Пеле также выявлено заболевание почек и предстательной железы.