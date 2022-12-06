Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЧемпионат мира 2022

Бывший игрок сборной Камеруна Это'О избил фаната возле катарского стадиона

Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:08
Ударил - это одно действие. Избил - это уже процесс, состоящий из ряда ударов. Так избил, или ударил? Думаю, что двинул разок назойливой мухе по роже, а та и заверещала - избил.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:42
Да он сам напросился, надеюсь его там закроют в катаре, он шел со всеми фоткался , потом фотограф что то сказал этоо и улыбался и снисал на камерц дальше
valt134
valt134
вчера в 19:21
Ну немного получил «люлей» от «самого» Это’О. Зато сейчас его весь МИР знает.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:47
Бывший футболист Барселоны Интера и сборной Камеруна и ещё забыли Бывший футболист Анжи.
протон
протон
вчера в 17:19
В начале видео видно, что он вполне дружелюбно фотографировался с фанатами. Тот человек с камерой видимо как то спровоцировал его, или его окружение.
Тактика ясна, залезть под шкуру своей камерой, провоцировать человека, чтоб тебя ударил, а ты поимел бабла. Такое общество теперь. Да Самуэль не сдержался, но вы просто представьте эту жизнь когда тебе тычат в лицо камерой постоянно.
Прежде чем порицать кого то, будьте более объективными и посмотрите на обе стороны медали.
Да Это-О тоже не ангел, но мы должны быть объективными.
Bullkин
Bullkин ответ pendulum47 (раскрыть)
вчера в 16:49, ред.
Так я бы ответил, но не могу понять, что ты написал!))) Кстати, и во втором ответе проблемы со спряжением.
pendulum47
pendulum47 ответ Bullkин (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:48
когда нет аргументов - придраться к орфографии и лингвистике...
pendulum47
pendulum47
вчера в 16:30
БЛМ во всей красе
pendulum47
pendulum47 ответ Bullkин (раскрыть)
вчера в 16:29
взять пистолет по черному и застрели ибо
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:12
Даги сила
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 14:16
Это красавчик!!! Этот гогдуполо проходя мимо что то пёзднул. Так что мало он ему ещё навешал. По тому гонуполе видно что кончченный по жизни!
memphis
memphis
вчера в 14:15
BLM))
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 13:56
не нужно лезть в личное пространство человека когда тот несколько раз про это сказал блогеру ( их было двое, сначала первый лез под кожу к Э'Тоо и этим уже завёл камерунца, затем второй со своей камерой пристал к звезде барселоны и анжи😂) считаю, что нужно изначально гасить в зародеше весь вой блогеров, яжематерей и прочих зелёных🤣 ибо они чувствуют поддержку со стороны любителей сенсаций и продолжают просто хаметь и наглеть на глазах. p.s Э'Тоо красава
бoсх
бoсх
вчера в 13:53
Давно меня тут не было)) А где NGY,digorets007,Nazar,Блоссия?
INGUSH
INGUSH
вчера в 13:48
Правильно сделал. И камеру надо было ему в одно место! Никакой личной жизни .. как пиявки ведут себя эти журналюги!
adekvat
adekvat ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 13:20
Про Анжи забрали упомянуть.
foxsziver
foxsziver
вчера в 13:16
Довёл. Уж насколько по инфе известно что камерунец особо вспыльчивым человеком не считается
Bullkин
Bullkин
вчера в 13:06, ред.
Ну если человека несколько раз попросили, а он не понимает, что остается делать? Судя по видео чел с фотоаппаратам - какой-то неумный тиктокер. Наверное по заслугам получил.
Agamaga........
Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:59
Может просто банан показал? Или цвет кожи.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:53
Ну это уже не в какие ворота!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:53
Два 56а, это сила. Видел видео.
Futurista
Futurista ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 12:48
Быстро вставшее не считается упавшим...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:30
Походу Лепс запустил челлендж, а Самюэль на него подписался)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:28
Камерунский Кокорин вообщем) Давно знал, что он чорт. Анри с Золотым мячем до его уровня не дотягивает, понимаешь тут)
В тюрьму, конечно, его вряд ли кто-то посадит, все таки там обычный болельщик а не чиновник, но запаять бы ему пару месяцев общественных работ за такое, туалеты на вокзале где-нибудь в Камеруне мыть, справедливо считаю
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:13
Про Дагестан что-то плохое сказал, скорее всего.
112910415
112910415
вчера в 11:52
расшатанные нервы у звёзд
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:47
Пусть приедет в Россию и Мостовому зарядит в его болтливый рот!
LOpp
LOpp
вчера в 11:29
Бывший игрок сборной Камеруна Это'О показал фанату все удары, которые не вошли в матч.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 11:27
Если бы он ударил его коленом в голову, то, учитывая количество камер, можно было подольше полежать и покривляться, чтобы пару десятков тысяч евро отсудить.
Но он сразу встал.
Соответственно не было удара.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:24
Самуэль настоящая звезда, всего добился в жизни своим трудом и талантом, поэтому может себе позволить изредка приложиться по никому не известным неудачникам, чтоб под ногами не мешались.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 