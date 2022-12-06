Бывший игрок сборной Камеруна Это'О избил фаната возле катарского стадиона

Экс-футболист «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самуэль Это'О ударил болельщика возле одного из катарских стадионов. Это произошло после матча между командами Бразилии и Южной Кореи.
Экс-футболист «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самуэль Это'О ударил болельщика возле одного из катарских стадионов. Это произошло после матча между командами Бразилии и Южной Кореи.
Тактика ясна, залезть под шкуру своей камерой, провоцировать человека, чтоб тебя ударил, а ты поимел бабла. Такое общество теперь. Да Самуэль не сдержался, но вы просто представьте эту жизнь когда тебе тычат в лицо камерой постоянно.
Прежде чем порицать кого то, будьте более объективными и посмотрите на обе стороны медали.
Да Это-О тоже не ангел, но мы должны быть объективными.
Тактика ясна, залезть под шкуру своей камерой, провоцировать человека, чтоб тебя ударил, а ты поимел бабла. Такое общество теперь. Да Самуэль не сдержался, но вы просто представьте эту жизнь когда тебе тычат в лицо камерой постоянно.
Прежде чем порицать кого то, будьте более объективными и посмотрите на обе стороны медали.
Да Это-О тоже не ангел, но мы должны быть объективными.
В тюрьму, конечно, его вряд ли кто-то посадит, все таки там обычный болельщик а не чиновник, но запаять бы ему пару месяцев общественных работ за такое, туалеты на вокзале где-нибудь в Камеруне мыть, справедливо считаю
В тюрьму, конечно, его вряд ли кто-то посадит, все таки там обычный болельщик а не чиновник, но запаять бы ему пару месяцев общественных работ за такое, туалеты на вокзале где-нибудь в Камеруне мыть, справедливо считаю
Но он сразу встал.
Соответственно не было удара.
Но он сразу встал.
Соответственно не было удара.