Стерлинг пропустил матч с Сенегалом из-за ограбления дома

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг улетел в Англию после того, как узнал, что его дом в Лондоне был ограблен, пока он находился в Катаре в составе сборной.
Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию. Если он будет уверен, что с его близкими всё хорошо, то надеется вернуться в Катар, чтобы помочь своей сборной продолжить борьбу.
В отсутствие Стерлинга сборная Англии сумела уверенно обыграть Сенегал со счётом 3:0 и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Францией.
выбирают по богаче, по безопаснее, потом бац и вторая смена!
выбирают по богаче, по безопаснее, потом бац и вторая смена!
А если серьёзно, при их деньгах мог бы и на охрану поставить жилище...
А если серьёзно, при их деньгах мог бы и на охрану поставить жилище...