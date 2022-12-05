Стерлинг пропустил матч с Сенегалом из-за ограбления дома

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вчера, 08:21

Нападающий сборной Англии улетел в Англию после того, как узнал, что его дом в Лондоне был ограблен, пока он находился в Катаре в составе сборной.

Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию. Если он будет уверен, что с его близкими всё хорошо, то надеется вернуться в Катар, чтобы помочь своей сборной продолжить борьбу.

В отсутствие Стерлинга сборная Англии сумела уверенно обыграть Сенегал со счётом 3:0 и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Францией.