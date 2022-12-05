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Стерлинг пропустил матч с Сенегалом из-за ограбления дома

вчера, 08:21

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг улетел в Англию после того, как узнал, что его дом в Лондоне был ограблен, пока он находился в Катаре в составе сборной.

Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию. Если он будет уверен, что с его близкими всё хорошо, то надеется вернуться в Катар, чтобы помочь своей сборной продолжить борьбу.

В отсутствие Стерлинга сборная Англии сумела уверенно обыграть Сенегал со счётом 3:0 и вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Францией.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 10:23
...да вот ребятушки домушники тоже четыре года готовятся,
выбирают по богаче, по безопаснее, потом бац и вторая смена!
Сп62
Сп62
вчера в 09:27
Все ценности надо с собой возить, можно и жену на всякий случай.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:27
Англичанам это не помешало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 08:48
Та же мысль пришла - поехал список составлять. Да и загашник проверить.
А если серьёзно, при их деньгах мог бы и на охрану поставить жилище...
Namuri
Namuri
вчера в 08:37
О, Стерлинг, как жаль.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:28
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