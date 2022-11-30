«Зенит» не будет участвовать в товарищеском турнире в Абу-Даби

Генеральный директор «Зенита» рассказал, что питерский клуб отказался от участия от турнира в Абу-Даби, в котором будут участвовать «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где «Зенит» проведет сбор с 1 по 14 февраля), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 км между городами.

У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.