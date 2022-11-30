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«Зенит» не будет участвовать в товарищеском турнире в Абу-Даби

вчера, 11:27

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что питерский клуб отказался от участия от турнира в Абу-Даби, в котором будут участвовать «Спартак», «Краснодар» и «Ростов».

С учетом того, что, как выяснилось, турнир предполагается проводить в Абу-Даби, а не в Дубае (где «Зенит» проведет сбор с 1 по 14 февраля), мы не примем в нем участия. Все-таки это около 150 км между городами.

У нас достаточно вариантов по проведению спарринговых матчей. Плюс, скорее всего, мы 3 февраля сыграем с иранским клубом «Сепахан». Матч был намечен на конец этого года, но нашли новую дату. Идет согласование последних деталей.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:30
Не понимаю, почему нужно так подробно объясняться. Сообщили, что не примут участия заблаговременно, соревнования не сорвали, и ладно.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 14:39
)
Izmar
Izmar ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 14:16
Проблемой для Зенита может быть с натяжкой только Ростов.
Ironigor
Ironigor ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 13:30
Это точно !)
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:26
150 км. да проблема, 150 млн. не проблема
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:24
На сборах мотаться на автобусе по пустыне? Нафик это надо. Лучше это время потратить на тренировки.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:18
Причина!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:13
Нажал на Жалобу случайно. Не хотел.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 13:10
я же написал, что последние два матча, и что не забили, про суперкубок и результат речи не вёл
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 13:06
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned ответ d1metras (раскрыть)
    вчера в 13:06
    А зачем тратить на дорогу 4 часа туда и обратно, когда можно не выезжая сгонять товарнячок с командами посильнее? Ещё пара часов из тех 4 останется на покупаться и позагорать. Гыгыгы
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 13:01
    А почему два, а не три? Суперкубок не в счет? Кстати последний кубковый матч Зенит тоже выиграл. Гыгыгы
    d1metras
    d1metras
    вчера в 13:01
    как нежные стали) 150 км ехать)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
    вчера в 12:54
    я же четко на написал, что последние два матча не коррелируют с тем годом о ктором пишешь ты. Что-то сломалось у Семака, а ему ещё и денег на Абудаби просят
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:45
    Как это? А летом на суперкубок 4 безответных плюхи за шиворот кто накидал? Я уж не говорю, что в чемпионате за год Зенит разгромил Спартак с общим счетом 10-3!!!!Гыгыгы
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 12:38
    Наши лыжники 50 км за два часа пробегают а им там в автобусе с кондеем и вайфаем много
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 12:35
    Ну допустим ехать не час, автобус не поедет со скоростью 150 км в час. Значит ехать как минимум 2 часа в одну сторону. И зачем терять 4 часа на то, чтобы сыграть с не сильными соперниками? Зачем спрашивается козе баян? Гыгыгы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:34
    А кто оплачивает банкет, вот прямо сейчас? для этих гастарбайтеров, которые нам ни одного гола за два матча не забили.
    Пускай играют в Твери, там много полей
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:32
    На этот турнир в очередь записываются, обойдутся и без Зенита. Спартак заостряет на этом внимание, патпмушта им нужны разговоры и тёрки про их клуб.
    А тут ещё и Зенит подкоючить можно...
    makkie
    makkie ответ Tostao (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Бывает, ничего страшного)
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:02
    Темнят что-то. Ехать то всего около часа.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:00
    150 км, это много?). Какие нежные.
    Beno444
    Beno444
    вчера в 11:56
    А что, деньги не нужны Зениту?
    Tostao
    Tostao ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 11:47
    Случайно на жалобу нажал!)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 11:45
    Проблема не в этом. Проблема в том, что там Спартак будет, а значит все возможно.
    Tostao
    Tostao ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 11:45
    Большая проблема для "Зенита" - "Спартак".
    makkie
    makkie
    вчера в 11:44
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 11:38
      Неужели 150 км это большая проблема для Зенита.
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