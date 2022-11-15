Карпин хочет в АФК, Сафонов – мимо сборной. Последние новости из сборной России

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вчера, 22:58

Все, что могли упустить вчера, можно прочитать здесь.

Для сборной России продолжается этап отчуждения от международных соревнований. За чемпионатом мира придется наблюдать со стороны, да и на жеребьевку к отборочному этапу Евро-2024 национальную команду не допустили. В ноябре предстоит сыграть против Таджикистана и Узбекистана – прежде чем отправиться на первый выездной матч, игроки и тренерский штаб успели пообщаться с журналистами. Рассказываем об основных тезисах, которые мы услышали вчера, но могли упустить.

Карпин – за переход в АФК

Вопрос дискуссионный – он стоял на повестке еще до бана УЕФА и ФИФА , пусть и не так остро. Тогда о таком варианте рассуждали в разрезе неспособности топ-клубов бороться за плей-офф Лиги чемпионов и ведущие позиции в ЛЕ . Теперь дискуссия подпитывается отсутствием международных турниров для РПЛ . Карпин, к слову, готов на переход в Азиатскую конфедерацию футбола:

Играем мы с Азией, потому что это те, кто соглашается с нами играть. Согласился бы я на переход в Азию? А другой вариант какой? Я бы задал вопрос: «Сколько ждать?». Неизвестно сколько? Тогда давайте в Азию, если такой вариант.

Полузащитник Андрей Мостовой, который в составе сборной отправится в мини-турне по восточным странам, отмечает, что для сборной официальные матчи под эгидой АФК действительно смотрятся выигрышным решением. Но вот для клубов лучше дождаться возвращения в еврокубки.

С кем пришлось бы бороться командам из топ-5 Премьер-лиги, мы уже писали (там есть свои денежные мешки). Для сборной такой ход и правда выглядит перспективным. Все-таки в Европе в разы больше топ-соперников, а Азия – среда с более адекватной для россиян конкуренцией. Да и главный тренер позиционирует российскую сборную как равную Таджикистану и Узбекистану по уровню:

«Мы не сильнее Узбекистана и Таджикистана, равная с ними команда. Я то же самое говорил про Мальту и Кипр, например. Мы не сильнее и не слабее. Отсюда и отталкиваемся».

Правда, все эти рассуждения сводятся к одному вопросу – сколько продлится изоляция российского футбола от УЕФА ? Отрицать силу Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций глупо, но если «Зениту», «Спартаку» и другим грандам международные турниры не светят в ближайшие лет пять, уход в АФК выглядит не так уж плохо.

Кузяев остается в «Зените», Зиньковский, Сафонов и Зобнин – мимо сборной

Состав национальной команды на игру с Таджикистаном, которая пройдет 17 ноября, будет отличаться от того, что читалось из финальной заявки. Прежде всего, россияне недосчитаются Матвея Сафонова и Антона Зиньковского из-за их проблем со здоровьем. Голкипер «Краснодара» вернулся в расположение клуба и точно пропустит обе встречи. Возможно, это даже не так обидно – в товарищеских играх нет турнирной значимости, здоровье лучше поберечь. Тем более Матвей своим классом вряд ли упустит статус первого номера.

А вот случай с футболистом «Спартака» в разы обиднее – для него это дебютный вызов и возможность впервые примерить футболку с отечественным триколором. Хотя Зиньковский все еще имеет шансы вернуться к игре против Узбекистана – старший врач сборной Владимир Хайкин заявил, что в связи с простудой решение по его участию примут позднее.

С Кузяевым несколько интереснее – в Душанбе Далер не появится из-за игр «Зенита». Карпин сообщил, что оставить хавбека на матч с «Факелом» его попросил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Остается вопросом, почему до сих пор в заявке не появляется Роман Зобнин, но причина, видимо, не изменилась:

«Что за хроническая травма мешает Зобнину приехать в сборную? Честно скажу, я не знаю, лично не обсуждал эту тему. Знаю, что у него был разговор с Карпиным, это их личная беседа, но подробностей не знаю», — заявил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

По этой же причине Романа не было с национальной командой в сентябре – товарищеские игры не так уж важны, чтобы ради них подвергать опасности здоровье.

По Сазонову в Грузии российская сборная не убивается – по словам Карпина, если кто-то не хочет получать вызов в национальную команду, «это нафиг не нужно».

Кафанов благословляет Хайкина на АПЛ

Инсайд о будущем российского голкипера «Буде-Глимт» появился аккурат к пресс-подходу. Контракт с норвежским коллективом Никита продлевать не собирается и может свободным агентом перейти в другой клуб. Уже сейчас сообщают об интересе из Англии, Португалии и Польши. Среди самых интересных вариантов называют «Эвертон» Фрэнка Лэмпарда – причем отмечается, что в подписании Хайкина заинтересован сам главный тренер. С ним футболист познакомился, когда проводил время в Лондоне.

И вариант вполне рабочий – тренер вратарей сборной Росси Виталий Кафанов отмечает:

Мы пару раз недавно разговаривали с Хайкиным. Он хочет в более сильную лигу, чувствует в себе силы. Не каждый вратарь захочет выйти из зоны комфорта, он делает себе вызов. Ему нужно будет терпение. Он сказал, что готов терпеть и ждать своего шанса. Потянет ли АПЛ ? Он играет за счет головы, у него нет каких-то физических данных. Думаю, он может потянуть АПЛ , но ему нужно будет время. Буду переживать за него.

Если уж вратарь с российским паспортом засветится в Английской Премьер-Лиге, это будет железный кандидат на место в сборной и отличный конкурент Матвею Сафонову.