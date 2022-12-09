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Вагнер Лав был готов перейти в «Химки»

вчера, 11:57

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав мог перейти в подмосковный клуб.

Участвовал ли я в переговорах по трансферу Вагнера Лава? Участвовал. Мы предварительно проговорили эту возможность, но потом интерес учредителя отпал.

Хотел ли Вагнер Лав перейти в «Химки»? Он был не против обсудить эту возможность.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 12:34
Видимо что отработанный материал , а на Родине столько не заработаешь, если только в России..
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:19
Между "был готов перейти" и "был не против обсудить" очень большая пропасть.
zim289
zim289
вчера в 12:13, ред.
Жаль и странно, что Вагнера не взяли в топ-клуб.
У него и после ЦСКА шикарная статистика.
В Аланьяспоре — вообще огонь 33 гола в 42 матчах.

Он был достоин играть в клубе уровня Реала, Барсы или Челси
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:04, ред.
Кокорин, Лав прямо не "Химки а команда мечты!😉
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