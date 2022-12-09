Вагнер Лав был готов перейти в «Химки»

Бывший генеральный директор «Химок» рассказал, что экс-нападающий ЦСКА мог перейти в подмосковный клуб.

Участвовал ли я в переговорах по трансферу Вагнера Лава? Участвовал. Мы предварительно проговорили эту возможность, но потом интерес учредителя отпал.

Хотел ли Вагнер Лав перейти в «Химки»? Он был не против обсудить эту возможность.