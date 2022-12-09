Вагнер Лав был готов перейти в «Химки»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав мог перейти в подмосковный клуб.
Участвовал ли я в переговорах по трансферу Вагнера Лава? Участвовал. Мы предварительно проговорили эту возможность, но потом интерес учредителя отпал.
Хотел ли Вагнер Лав перейти в «Химки»? Он был не против обсудить эту возможность.
У него и после ЦСКА шикарная статистика.
В Аланьяспоре — вообще огонь 33 гола в 42 матчах.
Он был достоин играть в клубе уровня Реала, Барсы или Челси
У него и после ЦСКА шикарная статистика.
В Аланьяспоре — вообще огонь 33 гола в 42 матчах.
Он был достоин играть в клубе уровня Реала, Барсы или Челси