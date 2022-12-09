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Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне

вчера, 13:49

Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в сезоне 2023/24.

Основными капитанами каталонского клуба являются Жерар Пике, который завершил карьеру, и Серхио Бускетс. Если Бускетс покинет «сине-гранатовых» летом на правах свободного агента, то новым капитаном команды будет Серхи Роберто.

Роберто точно не покинет «Барселону», он хочет подписать новый контракт с каталонским клубом.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:47

Ещё один способ занять место капитана!
протон
протон
вчера в 16:42
Капитанская повязка в Барселоне (как и почти во всех других испанских командах) дается игроку, пробывшему в клубе наибольшее время/сыгравшему наибольшее количество матчей.
Всегда импонировали такие как Роберто - игроки без сильных сторон, заплатки, но трудяги. Обычно такие вывозят на характере и трудолюбии.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 15:14
Капитанская песенка Бускетс и Пике уже спета
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 15:13
А если Серхио Роберто покинет команду?Что тоже не исключено.
Futurista
Futurista
вчера в 14:43
shlomo
shlomo
вчера в 14:23
В принципе все логично, но будем посмотреть кто будет по факту...
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