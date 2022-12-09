Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне

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вчера, 13:49

Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в сезоне 2023/24.

Основными капитанами каталонского клуба являются , который завершил карьеру, и . Если Бускетс покинет «сине-гранатовых» летом на правах свободного агента, то новым капитаном команды будет .

Роберто точно не покинет «Барселону», он хочет подписать новый контракт с каталонским клубом.