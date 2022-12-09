Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне

Стало известно, кто будет капитаном «Барселоны» в сезоне 2023/24.
Основными капитанами каталонского клуба являются Жерар Пике, который завершил карьеру, и Серхио Бускетс. Если Бускетс покинет «сине-гранатовых» летом на правах свободного агента, то новым капитаном команды будет Серхи Роберто.
Роберто точно не покинет «Барселону», он хочет подписать новый контракт с каталонским клубом.
Ещё один способ занять место капитана!
Ещё один способ занять место капитана!
Всегда импонировали такие как Роберто - игроки без сильных сторон, заплатки, но трудяги. Обычно такие вывозят на характере и трудолюбии.
Всегда импонировали такие как Роберто - игроки без сильных сторон, заплатки, но трудяги. Обычно такие вывозят на характере и трудолюбии.
https://www.youtube.com/watch?v=hoFI9rRmWv0