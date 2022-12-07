Не все игроки сборной Испании полетели вместе с командой в Мадрид

Не все игроки сборной Испании вернулись в Мадрид вместе со всей командой после вылета с ЧМ-2022.
Жорди Альба, Марко Асенсио, Даниэль Карвахаль, Альваро Мората, Коке, Маркос Льоренте, Карлос Солер, Роберт Санчес, Сезар Аспиликуэта и Родри не присоединились к остальным членам сборной.
Источники в Королевской федерации футбола Испании (RFEF) сообщили, что игроки решили воспользоваться возможностью присоединиться к своим семьям или вернуться домой самостоятельно. Они хотят отвлечься от результата на чемпионате мира перед встречей со своими клубами.