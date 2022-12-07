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Не все игроки сборной Испании полетели вместе с командой в Мадрид

вчера, 16:59

Не все игроки сборной Испании вернулись в Мадрид вместе со всей командой после вылета с ЧМ-2022.

Жорди Альба, Марко Асенсио, Даниэль Карвахаль, Альваро Мората, Коке, Маркос Льоренте, Карлос Солер, Роберт Санчес, Сезар Аспиликуэта и Родри не присоединились к остальным членам сборной.

Источники в Королевской федерации футбола Испании (RFEF) сообщили, что игроки решили воспользоваться возможностью присоединиться к своим семьям или вернуться домой самостоятельно. Они хотят отвлечься от результата на чемпионате мира перед встречей со своими клубами.

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протон
протон
вчера в 17:53
Мальчик, ты не понял, сангрии нам принеси! Мы домой не летим
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:26
А что, на ЧМ в качестве зрителей не остались?
Гость
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