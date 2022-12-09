Газзаев: «Я против идеи проведения чемпионата мира каждые два года»

Бывший тренер сборной России прокомментировал идею проводить чемпионат мира каждые два года.

Я против идеи проведения чемпионата мира каждые два года. Цикл в четыре года — очень хороший режим для проведения чемпионата мира. Все чемпионаты и сборные имеют свои национальные кубки, национальное первенство, международные игры и еще различные турниры. А ФИФА рассматривает варианты большей прибыли, они хотят заработать. Но тогда это будет просто коммерческий турнир.

Сегодня чемпионат мира — это самое важное событие для всех болельщиков и футболистов. Мечта каждого футболиста — участие на чемпионате мира. Невероятный ажиотаж окутывает мир каждые четыре года. Чемпионат мира сравним с Олимпийскими играми, куда стремятся лучшие спортсмены несмотря ни на что. Но чемпионат с двухгодичным циклом будет восприниматься по-другому, без такого пристального внимания, так как будет пропадать особенность. Это станет рядовым событием, как хоккейный чемпионат мира, который проводится каждый год. На хоккейный чемпионат мира не всегда приезжают звезды, приезжают студенческие команды, и с футбольным чемпионатом может случиться то же самое, если бы он проводился через каждые два года.

Так это еще и накладывает дополнительную нагрузку на страну — организатора. За четыре года страна может подготовить инфраструктуру и сборную, чтобы хорошо провести турнир.