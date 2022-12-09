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Нападающий «Урала» считает, что Нидерланды обыграют Аргентину на ЧМ

вчера, 13:21
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Урала» Рай Влут поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов.

Пройдут ли Нидерланды аргентинцев? Думаю, да. У нас есть большие шансы одержать победу в этом матче.

У нас сильная команда с качественной защитой. Если у сборной Нидерландов получится выключить Месси из игры, то есть все шансы обыграть аргентинцев и пройти в полуфинал. У нас тоже есть хорошие футболисты в атаке, которые могут забить, а сама нидерландская сборная более сплоченная и независящая от одного игрока команда. А Аргентина, по мне, это только Лионель Месси.

Нидерландцам стоит быть сконцентрированными весь матч. Надо контролировать Месси всю игру, только тогда у нас будет преимущество над южноамериканцами. Надеюсь, у ребят все получится и наша сборная выйдет в полуфинал.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:59, ред.
Голландцы уже могут начинать собирать чемоданы. Ничего им не светит.
4df5jheuhx3n
4df5jheuhx3n
вчера в 14:22
Где-то он прав, важно выключить из игры Месси.! Как???? Будем смотреть как это получится...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:43, ред.
Тут всё зависит от Месси и как он сыграет.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:42
Вполне реально! По мне, так Голландия возьмёт реванш за обидное поражение от аргов в полуфинале ЧМ 2014 точно так же, как проиграла 8 лет назад - в серии пенальти.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:35
Надеюсь, что так и будет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:33
Приятно видеть трезвых людей в РПЛ.
От себя лишь добавлю, чтобы остановить Месси надо дать ему разбежаться и тогда он сразу потеряет мяч
Гость
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