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Габулов рассказал, что в «Химках» были люди, которые вредили команде

вчера, 09:53

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал, что в клубе были люди, которые целенаправленно пытались сделать команде хуже.

Плохого вообще ни про кого не скажу. Только про тех людей, которые намеренно пытаются сделать что‑то плохое. Такие люди в «Химках» были, к сожалению. Эти люди не столько приносили пользы, сколько вреда. Зато умели красиво рассказывать сказки учредителям. Я им это и в лицо говорил, и готов при общественности высказаться. Но в общественности, думаю, об этом нет смысла сильно кричать. Достаточно того, что я им в лицо сказал.

Например, ситуация с лицензированием клуба. У «Химок» были задолженности на тот период. Как я понимал, учредителям рассказывались сказки, что получение лицензии реально и с этими долгами. Хотя я прямо говорил, что это невозможно. Что лицензию можно получить только после того, как все долги будут выплачены. Так и произошло. Только с третьего раза.

Да, эти люди посодействовали в плане отсрочек в получении лицензии, потому что имеют тесные взаимоотношения в РФС. Но системно помочь они ничем не могли, только взбаламутили воду.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:40
Это видимо такая задумка для пиар хода от фк ХИМКИ...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:46
Генеральный директор на то и "генеральный", что бы через него проходили все финансовые вопросы. Он и "сказки рассказывать и басни писать" должен, если надо. А когда кто-то другой это делает, а директор сидит и ждет результата, то тогда какой же ты "генеральный". Вот по этому теперь и "бывший".
ОПС
ОПС
вчера в 10:54
А для чего вредить своему клубу? Непонятно..
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:31, ред.
Надо было говорить об этом вовремя!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:21
Высказывание Габулова это лишнее подтверждение, что в Химках мягко сказать - не здоровая обстановка. К сожалению он прав - зачастую "чинуши" всех мастей и прочие "околофутбольные жучки" создают для многих наших клубов всевозможные "препоны" преследуя личные цели. К сожалению конца этому "беспределу" не видно!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 09:59
Чего же раньше не говорил?
Гость
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