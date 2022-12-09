Габулов рассказал, что в «Химках» были люди, которые вредили команде

Бывший генеральный директор «Химок» рассказал, что в клубе были люди, которые целенаправленно пытались сделать команде хуже.

Плохого вообще ни про кого не скажу. Только про тех людей, которые намеренно пытаются сделать что‑то плохое. Такие люди в «Химках» были, к сожалению. Эти люди не столько приносили пользы, сколько вреда. Зато умели красиво рассказывать сказки учредителям. Я им это и в лицо говорил, и готов при общественности высказаться. Но в общественности, думаю, об этом нет смысла сильно кричать. Достаточно того, что я им в лицо сказал.

Например, ситуация с лицензированием клуба. У «Химок» были задолженности на тот период. Как я понимал, учредителям рассказывались сказки, что получение лицензии реально и с этими долгами. Хотя я прямо говорил, что это невозможно. Что лицензию можно получить только после того, как все долги будут выплачены. Так и произошло. Только с третьего раза.