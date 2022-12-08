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Писарев: «Вся Аргентина надеется, что их вытащит Месси»

вчера, 23:37
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина22:00 Не начался

Бывший тренер молодежной сборной России Николай Писарев поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, где сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины.

Голландцы заявляют, что они приехали сюда побеждать. У них хорошая команда, и когда, если не сейчас, им пробовать воплотить свои мечты? Но аргентинцы тоже ребята жесткие. Мне сборная Аргентины сейчас напоминает 1986 год, когда Марадона вытащил их. Сейчас у них тоже звезд не много, кроме Месси некого выделить. И теперь вся Аргентина надеется, что их вытащит Месси.

Поединок Нидерланды — Аргентина начнется 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:07
В каждой команде есть такой Месси!
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