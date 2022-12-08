Писарев: «Вся Аргентина надеется, что их вытащит Месси»

Бывший тренер молодежной сборной России поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, где сойдутся сборные Нидерландов и Аргентины.

Голландцы заявляют, что они приехали сюда побеждать. У них хорошая команда, и когда, если не сейчас, им пробовать воплотить свои мечты? Но аргентинцы тоже ребята жесткие. Мне сборная Аргентины сейчас напоминает 1986 год, когда Марадона вытащил их. Сейчас у них тоже звезд не много, кроме Месси некого выделить. И теперь вся Аргентина надеется, что их вытащит Месси.