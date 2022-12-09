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«Зенит» хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков клуба

вчера, 15:44

«Зенит» хочет сохранить в составе защитника Деяна Ловрена.

По данным источника, питерский клуб намерен предложить хорвату новую сделку.

В нынешнем сезоне Ловрен провёл 17 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:26
В этом сезоне смотрится гораздо увереннее, чем в прошлом. Да и на ЧМ хорош.
memphis
memphis
вчера в 17:18
Просто через него деньги удобно мыть, зачем что-то менять. А так он давно не уровень Ливера, сборной и даже Зенита
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 17:17
Думбия Сейду, Муса, Олисе Секу, Траоре Ласина, Жо и это только угольки...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:01
А у Цска Что мало таких было Вагнер Лав,Влашич,Чиди Одиа и еще до х,У вас вообще всегда негры на первых ролях
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 16:57
Ловрен нужен!
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 16:47
За неимением лучшего варианта Ловрен может ещё попылить в Зените.
vfthg1
vfthg1
вчера в 16:19
Косячник - гнать ,если сам не уйдет!!!
Чистяков свой и не хуже.
Ну был один косяк,но с кем не бывает.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:17
При катастрофической нехватке качественных центральных защитников в РПЛ, Ловрен смотрится одним из лучших. Так что терять его, даже Зениту, не стоит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:16
Для зенита всегда его воспитанники типа ловрена, малкома и т.д. являются ключевыми.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:13
Надо ориентироваться на своих игроков, иностранцы в любой момент могут уехать.
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:59
В Китае или Саудовской Аравии и побольше предложат.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:53
Логично.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:45
Такую зарплату как в Зените ему никто не предложит.
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