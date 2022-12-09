«Зенит» хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков клуба

«Зенит» хочет сохранить в составе защитника Деяна Ловрена.
По данным источника, питерский клуб намерен предложить хорвату новую сделку.
В нынешнем сезоне Ловрен провёл 17 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.
«Зенит» хочет сохранить в составе защитника Деяна Ловрена.
По данным источника, питерский клуб намерен предложить хорвату новую сделку.
В нынешнем сезоне Ловрен провёл 17 матчей за «Зенит», записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.
Чистяков свой и не хуже.
Ну был один косяк,но с кем не бывает.
Чистяков свой и не хуже.
Ну был один косяк,но с кем не бывает.