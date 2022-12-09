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Футболист «Лидса» может вернуться в «Валенсию»

вчера, 17:31

Нападающий «Лидса» Родриго может вернуться в «Валенсию».

Футболист находится в процессе продления договора с английским клубом, однако вариант с переездом в Испанию также нельзя исключать. Договор игрока с «Лидсом» действует до лета 2024 года. На данный момент игрок думает о своем ближайшем будущем, существуют разные варианты продолжения карьеры.

В недавнем интервью футболист признался, что с удовольствием бы воспользовался возможностью вернуться в «Валенсию», ибо с этим клубом у него связаны приятные воспоминания. «Лидс» хочет предложить Родриго новый контракт на 2 или 3 года с увеличением зарплаты, испанский клуб на данный момент не сможет дать игроку такие деньги.

Ранее стало известно, что другой игрок «Лидса» может перейти в клуб из Италии.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:14
Всё ещё по "воде вилами писано".
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