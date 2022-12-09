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Агент Амрабата: «Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник ЧМ»

вчера, 12:34

Мохаммед Синоух, агент полузащитника сборной Марокко и «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщил о большом интересе к футболисту:

Могу подтвердить, что каждый день я получаю много звонков из клубов по поводу Софьяна. Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник турнира.

Софьян отлично выступает на мундиале. Он профессионал высокого уровня и сосредоточен сейчас только на выступлении за сборную.

26-летний полузащитник на чемпионате мира в Катаре провёл за свою сборную все четыре матча без замен.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:45
Как бы это странно ни звучало, но первый раз в игре Амрабата увидел, когда Кокорин единственный раз в старте вышел, и решил посмотреть, как он там вообще. И вот Амрабата сразу приметил, сильный игрок
Triem
Triem
вчера в 12:46
Тот самый момент, когда агент футболиста говорит правду))! Софьян действительно лучший на этой позиции на сегодня. Он просто космос! С испанцами вся полузащита горела изза него!
Ларс
Ларс
вчера в 12:43
Каземиро бы поспорил.
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