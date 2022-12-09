Агент Амрабата: «Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник ЧМ»

Мохаммед Синоух, агент полузащитника сборной Марокко и «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщил о большом интересе к футболисту:
Могу подтвердить, что каждый день я получаю много звонков из клубов по поводу Софьяна. Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник турнира.
Софьян отлично выступает на мундиале. Он профессионал высокого уровня и сосредоточен сейчас только на выступлении за сборную.
26-летний полузащитник на чемпионате мира в Катаре провёл за свою сборную все четыре матча без замен.