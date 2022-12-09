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«Барселона» не может зарегистрировать Гави как игрока основного состава

вчера, 09:41

Полузащитник «Барселоны» Гави не числится игроком основного состава «Барселоны» из-за финансовых проблем клуба. Из-за раздутой зарплатной ведомости каталонский клуб не только не сможет подписать новичков в январе, но и не сможет зарегистрировать Гави как игрока основного состава.

18-летний полузащитник по-прежнему числится как игрок резервной команды. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет взять 6-й.

Руководство клуба думало, что сможет решить этот вопрос в январе, и сам игрок тоже на это рассчитывал. Однако сейчас у «Барсы» нет свободного пространства в зарплатной ведомости, поэтому зарегистрировать испанца будет сложно.

В сентябре каталонцы объявили о продлении контракта с Гави до 2026 года.

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Барселона  Гави
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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:39
Скоро начнется---Левандовский согласился на понижение зарплаты....Кунде тоже согласился на понижение зарплаты...Рафинья...Рафинья что не солгласен..???На продажу однозначно....Рафинья выставлен на трансфер....Лапорта добьет славный клуб
Варвар7
Варвар7 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 11:52
..... И те под глазами!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:37, ред.
Что, проблемы с деньгами? Нет, с деньгами нет проблем - без денег проблемы...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:07
А самому Гави не один х3р в первой или второй команде он числится? По мне, так главное чтобы бабло платили исправно и игровая практика была.

Но, если дело только в смене игрового номера, то конечно Барсе стоит ради этого напрячься, ведь других проблем нет. Предлагаю распаковать вторую пачку рычагов ради такого дела
shlomo
shlomo
вчера в 09:43
Зато сколько шума в прессе...Барселона интересуется то одним, то другим..
Гость
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