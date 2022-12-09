«Барселона» не может зарегистрировать Гави как игрока основного состава

Полузащитник «Барселоны» Гави не числится игроком основного состава «Барселоны» из-за финансовых проблем клуба. Из-за раздутой зарплатной ведомости каталонский клуб не только не сможет подписать новичков в январе, но и не сможет зарегистрировать Гави как игрока основного состава.
18-летний полузащитник по-прежнему числится как игрок резервной команды. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет взять 6-й.
Руководство клуба думало, что сможет решить этот вопрос в январе, и сам игрок тоже на это рассчитывал. Однако сейчас у «Барсы» нет свободного пространства в зарплатной ведомости, поэтому зарегистрировать испанца будет сложно.
В сентябре каталонцы объявили о продлении контракта с Гави до 2026 года.
Но, если дело только в смене игрового номера, то конечно Барсе стоит ради этого напрячься, ведь других проблем нет. Предлагаю распаковать вторую пачку рычагов ради такого дела
Но, если дело только в смене игрового номера, то конечно Барсе стоит ради этого напрячься, ведь других проблем нет. Предлагаю распаковать вторую пачку рычагов ради такого дела