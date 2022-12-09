«Барселона» не может зарегистрировать Гави как игрока основного состава

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вчера, 09:41

Полузащитник «Барселоны» не числится игроком основного состава «Барселоны» из-за финансовых проблем клуба. Из-за раздутой зарплатной ведомости каталонский клуб не только не сможет подписать новичков в январе, но и не сможет зарегистрировать Гави как игрока основного состава.

18-летний полузащитник по-прежнему числится как игрок резервной команды. Из-за этого он играет под 30-м номером, хотя хочет взять 6-й.

Руководство клуба думало, что сможет решить этот вопрос в январе, и сам игрок тоже на это рассчитывал. Однако сейчас у «Барсы» нет свободного пространства в зарплатной ведомости, поэтому зарегистрировать испанца будет сложно.

В сентябре каталонцы объявили о продлении контракта с Гави до 2026 года.