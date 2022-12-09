«Интер» планирует выкупить права на защитника «Лацио»

Итальянский «Интер» планирует оставить защитника Франческо Ачерби, арендованного из «Лацио», на постоянной основе.
Сам центральный защитник хочет остаться в миланском клубе и «Интер» уже работает над подписанием постоянного контракта с Ачерби в конце сезона.
«Лацио» просит за него € 3,5-4 млн, но «нерадзурри» готовы заплатить около € 1,5 млн (если «Интер» выйдет в Лигу чемпионов сезона-2024/2025).
Неудачная ревизия видимо.
Очки должны быть на месте, как и лучшие, проверьте ещё раз.
Неудачная ревизия видимо.
Очки должны быть на месте, как и лучшие, проверьте ещё раз.
Я что-то не понимаю. Все мои лучшие комментарии за весь месяц были удалены . И теперь я ещё и в минуса ушёл. К вам приехал " Ревизор " ??? Прошу разобраться в содеянном !
Я что-то не понимаю. Все мои лучшие комментарии за весь месяц были удалены . И теперь я ещё и в минуса ушёл. К вам приехал " Ревизор " ??? Прошу разобраться в содеянном !