«Интер» планирует выкупить права на защитника «Лацио»

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вчера, 12:19

Итальянский «Интер» планирует оставить защитника , арендованного из «Лацио», на постоянной основе.

Сам центральный защитник хочет остаться в миланском клубе и «Интер» уже работает над подписанием постоянного контракта с Ачерби в конце сезона.

«Лацио» просит за него € 3,5-4 млн, но «нерадзурри» готовы заплатить около € 1,5 млн (если «Интер» выйдет в Лигу чемпионов сезона-2024/2025).