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Один из самых многообещающих молодых вратарей в Европе может перейти в АПЛ

вчера, 09:27

Голкипер «Ольборга» Тео Сандер привлек внимание ряда клубов английской Премьер-Лиги, среди которых «Арсенал», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и, имеющий прочные связи в Дании, «Брентфорд».

17-летний футболист произвёл впечатление своей игрой в клубе и за различные молодежные команды Дании и заработал репутацию одного из самых многообещающих молодых вратарей в Европе. Сообщается, что в прошлом году вратарь был на просмотре в итальянском «Ювентусе».

Сандер дебютировал за первую команду «Ольборга» в августе этого года и стал самым молодым голкипером в истории датской Суперлиги.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:02
Не факт, что в АПЛ у молодого вратаря всё получится.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:44
Одно дело играть в средненьком чемпионате Дании, а совсем другое - в АПЛ. Семнадцатилетний вратарь в Англии - разве что в глубокий запас.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:41
А вдруг в Англии не заиграет???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:38
Сейчас испортят пацана деньгами.
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