Один из самых многообещающих молодых вратарей в Европе может перейти в АПЛ

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вчера, 09:27

Голкипер «Ольборга» привлек внимание ряда клубов английской Премьер-Лиги, среди которых «Арсенал», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и, имеющий прочные связи в Дании, «Брентфорд».

17-летний футболист произвёл впечатление своей игрой в клубе и за различные молодежные команды Дании и заработал репутацию одного из самых многообещающих молодых вратарей в Европе. Сообщается, что в прошлом году вратарь был на просмотре в итальянском «Ювентусе».

Сандер дебютировал за первую команду «Ольборга» в августе этого года и стал самым молодым голкипером в истории датской Суперлиги.