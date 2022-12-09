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Сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2022, обыграв Бразилию по пенальти

вчера, 20:48
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 4:2 по пенальти). Хорваты вышли в полуфинал турнира.

Основное время матча закончилось без забитых мячей. В дополнительное время Неймар открыл счет голам своей команды, забив на 105-й минуте, но хорваты отыгрались усилиями Бруно Петковича на 116-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказались хорваты. В составе Хорватии свои одиннадцатиметровые удары забили Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич.

У Бразилии свои попытки реализовали Каземиро и Педро Абреу.

В следующей стадии хорватская команда сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина, матч которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 23:25
Что ж, в футболе не всегда побеждает тот, кто лучше. Очень жаль, что самая яркая сборная покидает турнир. Дальше не будет жога бониты, придется за европейских бразильцев болеть, эх.
Сп62
Сп62
вчера в 23:06
Любителям животных (котов). Самый безобидный способ переноса котов это за шкирку. Так делают кошки перетаскивая котят. Так что убрав таким образом кота со стола бразилец никакого вреда ему не нанёс.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ LG T-800 (раскрыть)
вчера в 23:04
Еще два петросяна
Mark Luik
Mark Luik ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:58
Какие простые люби, в составе хорватов такие же футболисты как и в любых других, написал так как будто работники из стройки вышли и обыграли бразилию
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:54
Исходя из написанного Вами, не понимаю, почему Альба?
Тарас Б 1
Тарас Б 1
вчера в 22:46
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 22:45
    Хорваты тянули лямку до последнего.Молодцы.Терпение и труд всё перетрут-это про них.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 22:44
    Хорваты самые самые прагматичные ребята, а серии так это вообще смерть для любого соперника. Красава шашечные
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    вчера в 22:38
    Бразильцы слабые духом, оказывается.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Стопудово эта шутка попадет в топ по итогам месяца.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1 ответ goalaktika (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Опять недооценка?! Бразильцы прекрасно знали, с кем играли.
    Krypton777
    Krypton777 ответ Krypton777 (раскрыть)
    вчера в 22:28
    Может. Я не зоошиза и прекрасно понимаю, что к опасным животным, будь то кот или собака, нужно применять меры. Но в данном случае котейка вёл себя мирно и не заслуживал такого обращения.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1 ответ barcamilan (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Не-не. Не надо нам таких отмазок. Никакущие просто, вот и всё.
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1 ответ Знатог (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Ну, не шмагла я, не шмагла. Одолеть антифутбол.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:26
    Хорватию с важной победой - Молодцы!!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 22:18
    ВСё в мире относительно,конечно-к вопросу о силе и слабости.Недаром говорят про кошку,загнанную в угол.
    Где-то в году 75 со мной в купе ехала немолодая женщина в Ворошиловград(сейчас Луганск)на похороны брата. Зашибал сильно,и обижал своего кота,который затаил злобу,очевидно(на допросе не сознался!),и когда тот напился и завалился на кушетку храпеть,кот,понаблюдав,как бьётся на шее вена (или артерия,хрен её знает),цапнул её когтем и порвал.В итоге тот не проснулся.
    Знатог
    Знатог ответ Krypton777 (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Ну че, на кота свалим? Не нужно. А то я беспокоюсь за всех кошек в Бразилии.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 22:11
    Болел за Бразилию. Бразильцы играли лучше! Но невысокие скорости, хотели пешком обыграть хорватов. Медленный долгий розыгрыш мяча, мало передач в штрафную. Забить никто не может, один Неймар тащит. Но и в этом случае должны были выигрывать. И опять победил антифутбол.
    Надоели хорваты с вымучеными победами за счёт кудрявых автоголов и серий пенальти! Когда уберут этих тормозов?
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 22:11
    продули из-за недооценки соперника и пижонства после гола
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:08
    Я понял,это им за кота.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Krypton777 (раскрыть)
    вчера в 22:08
    Ничего что даже обычные коты могут сделать так что человек будет истекать кровью? То что это неправильно не говорит о том что все животные безобидные и слабые.
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 22:05
    Валерий Васильевич Лобановский часто повторял, что «порядок бьет класс», сыгранность команды, полное выполнение установки тренера на матч и использование шансов,даже шанса-один удар в створ один гол, всё это и позволило Хорватии прибить таких распиаренных бразильцев.Ну и конечно ещё везение, фактор везения то же не мало важный,но и везет сельнейшим!
    p.s.Ну и фактор котика,за котика надо было отомстить :)
    Krypton777
    Krypton777 ответ FERIS (раскрыть)
    вчера в 22:04
    Да не только котов. В принципе грубое обращение с животными показатель говнистости человека. Ведь животное не может ответить, в суд подать. Помню, как один дегенерат в Южной Америке сову пнул, которая на поле села. Что в голове у этих "людей"?
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 21:59
    Сегодняшняя игра в очередной раз доказала, что в спорте никогда не нельзя не до оценивать соперника
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 21:54
    не в курсе, я только про тех кто делает мой отдых лучше на их курортах
    протон
    протон
    вчера в 21:53
    Котики правят миром. Не фиг было бразильцам обижать их.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 21:52
    С одной стороны - да, а с другой.... не совсем.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:51
    а разве египтяне еще существуют, ведь нынешние граждане Египта, не египтяне по происхождению, вроде так...?
    XL-965
    XL-965
    вчера в 21:50
    У меня нет слов 1/4 это проклятие селесао
    2006-Франция
    2010- Голландия
    2014- без коментов
    2018- Бельгия
    2022- Хорватия
    Таганский
    Таганский
    вчера в 21:50
    Жаль Пеле, болел, которые ждали красивого полу- и финала.. и кота..
    Гость
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