Сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2022, обыграв Бразилию по пенальти

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вчера, 20:48

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 4:2 по пенальти). Хорваты вышли в полуфинал турнира.

Основное время матча закончилось без забитых мячей. В дополнительное время открыл счет голам своей команды, забив на 105-й минуте, но хорваты отыгрались усилиями на 116-й минуте.

В серии пенальти сильнее оказались хорваты. В составе Хорватии свои одиннадцатиметровые удары забили , , и .

У Бразилии свои попытки реализовали и .

В следующей стадии хорватская команда сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина, матч которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.