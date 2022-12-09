Сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2022, обыграв Бразилию по пенальти

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:1, 4:2 по пенальти). Хорваты вышли в полуфинал турнира.
Основное время матча закончилось без забитых мячей. В дополнительное время Неймар открыл счет голам своей команды, забив на 105-й минуте, но хорваты отыгрались усилиями Бруно Петковича на 116-й минуте.
В серии пенальти сильнее оказались хорваты. В составе Хорватии свои одиннадцатиметровые удары забили Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич.
У Бразилии свои попытки реализовали Каземиро и Педро Абреу.
В следующей стадии хорватская команда сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина, матч которых состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени.
И уж очень что не понравилось, так это попытки бразильцев играть на удержание счёта. Бразилия и удержание счёта? Вот и поплатились.
Хорваты молодцы. Скорее всего, станут лишь четвёртыми, но показали всему миру, что в футбол играют не суперкомпьютеры, сделавшие Бразилию победителем ещё до начала турнира, а простые люди, которые просто выходят на футбольное поле и выигрывают.
И уж очень что не понравилось, так это попытки бразильцев играть на удержание счёта. Бразилия и удержание счёта? Вот и поплатились.
Хорваты молодцы. Скорее всего, станут лишь четвёртыми, но показали всему миру, что в футбол играют не суперкомпьютеры, сделавшие Бразилию победителем ещё до начала турнира, а простые люди, которые просто выходят на футбольное поле и выигрывают.