Сборная Марокко вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию

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вчера, 20:48

Сборная Марокко обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).

Основное и дополнительное время поединка закончилось со счетом 0:0, а встреча перешла в серию пенальти, где лучше оказалась команда Марокко.

Свои удары за Испанию не забили Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс, а у марокканской команды свой одиннадцатиметровый не реализовал Бадр Банун.

В следующей стадии Марокко сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария.