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Сборная Марокко вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию

вчера, 20:48
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 0Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Сборная Марокко обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).

Основное и дополнительное время поединка закончилось со счетом 0:0, а встреча перешла в серию пенальти, где лучше оказалась команда Марокко.

Свои удары за Испанию не забили Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс, а у марокканской команды свой одиннадцатиметровый не реализовал Бадр Банун.

В следующей стадии Марокко сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 14:46
Может, Данила ?...
Знатог
Знатог
сегодня в 07:02
Во что играли испанцы? Бесконечное катание мяча на задней линии. Хоть бы забрасывали верхом в штрафную. Откуда голы возьмутся? Марокко и в игровое время могла забить. Заслуженная победа.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 02:59
Позор Испания!
salleeh
salleeh
вчера в 23:47
Очень рад за Испанию, слили Германию и сами слились. Ни себе ни людям что называется…
minai
minai
вчера в 22:59
Совсем сдулись испашки. Какой интересный мундиаль.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:21
Марокко это большой подарок для Португалии
Пепс
Пепс
вчера в 22:16
Это карма.... Комплекс пеналей у испанцев....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:11
Как сказал Витя Багров в Брат-2 "вот ур.ды..")))
протон
протон
вчера в 22:01
Когда настала очередь Бускетса, я сказал, что "если уж он не забьёт, тогда они не заслуживают идти дальше, потому что он лидер и капитан". В итоге, он стоит с потухшими глазами и растерянным взглядом да ещё еле еле шажками семенит не зная куда бить - ещё до удара было всё понятно. С таким настроем нечего им делать в 1/4.

Бумеранг вернулся, хотели на втором месте остаться, подставив Германию. Даже не в этом суть, подумавши а зачем им выходить на Хорватию и если пройдут выйдут на Бразилию. Желали себе лёгкой жизни, ну и получили по самой ни хочу.

После Коста-Рики решили что они чемпионы и всех будут давить своей 56ьной тикитакой! никакого плана Б, что и показала встреча с упорными японцами.
Roger Young
Roger Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:53
Вы назвали причину победы в 1/4, но туда еще нужно попасть. Не удивлюсь если Португалия проведет такой же блеклый матч и в четвертьфинал поедет Швейцария.

Например победив по пенальти
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Португальцы сегодня выиграют. Причину я назвал - отсутствие Роналду.
Roger Young
Roger Young ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:49
Не удивлюсь если сегодня ЧМ потеряет еще одного номинального фаворита и домой поедет Португалия
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:46
Обе команды показали анти-футбол. Но если марокканцы играли по ситуации, в связи со своими возможностями и иначе сыграть просто не могли, то на что надеялись испанцы с такой игрой, не пойму. Можно понять, что играть против десяти обороняющихся очень и очень трудно, но включить скорость в такой ситуации испанцы просто были обязаны. Беда их в том, что иначе они играть просто не умеют, даже если бы очень этого захотели.
Кстати, я прогнозирую невероятно трудную игру соперникам марокканцев в следующем матче с ними, так как придётся преодолевать глубокоэшелонированную оборону, которую, как оказалось, пройти не так просто. Предположу, что африканцы будут выхолощены прошедшим матчем физически и психологически, поэтому игру в 1/4 финала они проиграют.
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 21:46
И язык не повернётся назвать победу марокканцев не заслуженной. «Атласские львы» вышли на игру с мыслью, что этот матч важнейший в их жизни, и с тем настроем, желанием, и самоотдачей, что был у команды, можно горы покорять.
протон
протон
вчера в 21:45
Мне кажется,я видел такую Испанию ровно 4 года назад, ровно в 1/8

Проблема Испании, как и других крутых сборных типа Германии и Дании в том, что они слишком много времени тратят на околофутбольные моменты. Тренер испанцев проводит частые стримы, красуется собой, веселится.. Немцы были сосредоточены на ЛГБТ повестке. у датчан тоже тараканов в голове хватало.. эй - это Чемпионат Мира чуваки!!! Здесь, нужно быть сосредоточенным на футболе, тактике и подготовке каждую минуту. ничто не должно отвлекать от футбола. Поглядите на Бразилов и Французов - у них мало слов и больше дела.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:43
если б не ЧМ, можно было бы подумать, что Испания сливает тренера такой игрой, ведь с фрицами-то хоть как-то выглядели прилично. Складывается впечатление, что они сгорели психологически и физически перед командой Марокко и уже не смогли в серии пеналти реализовать свои возможности. Надо было видеть, как капитан (!) сборной Испании Бускетс расхлябанной походочкой подползает к мячу и предсказуемо и слабо бьет... Туда им и дорога вместе с тренером, заслужили! В Испании их уже ждут болельщики...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:35
Я и говорю, что состав сыроват у Хави)
Непонятно почему Энрике не взял опытного Тьяго..
Педри и Гави, конечно талантливые ребята, но они слишком юные, чтобы тащить в таких матчах.
Мертвый Бускетс в каждом матче..
Странные решения, но ему за них отвечать)
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:33
Нежданчик для толстосумов сидящих в кабинетах с радужными повязками. А для Марокко это уже достижение. Рад за них!
DXTK
DXTK ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:31
хочу пошутить по данному поводу......Хави позвонил Энрике и попросил что бы тот побыстрее его парней вернул домой.....Левановский уже уехал, вот Гави, Педри, Торрес, Бускетс, Альба, Фати......на след самолете прибудут ))))))

PS теперь понимаете почему Барса просто не в свотоянии ничего выиграть и вылетает из ЛЧ с этими дрищами............ и Хави как я и говорил не причем если игроки слабы......
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:31
Испанский стыд)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:30
Вот на счет Бельгийцев полностью согласен! На все 100)
Что касается этого матча, то.. я тебе честно скажу, мне не нравится семеоновский футбол) я понимаю, что болельщики Марокко счастливы от этой победы, но мне, как нейтральному человеку сегодня было скучно смотреть на это. Испания не могла, Марокко тянуло до серии пенальти.
А на счет их шансов в следующем матче.. мне кажется, что они сегодня отдали все силы и их не хватит дальше, выгорели эмоционально. Обычно такой футбол терпит крах)
Я лично буду очень удивлен, если Марокко проползет в полуфинал
Ironigor
Ironigor ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:25
А выше головы не обязательно прыгать, может быть дело случая и одного момента, это футбол, мяч круглый. Про сборную Бельгии я давно говорил, что это вообще пиар команда, которую разрекламировали и ещё ФИФА их на первую строчку поставил в своём рейтинге, непонятно х.з за какие достижения, третье место ???
Ну ладно, я не стараюсь тебе ничего навязывать, просто высказал что может быть иначе, того что ты написал. Без проблем и каких-то претензий. Просто диалог. 🤷‍♂️👍😉✊️
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:25
Марокко хотели и смогли. Красавцы! У Испании второй ЧМ вылет по пенальти из 1/8. Неужто проклял кто?) Но так бить пенальти... это что-то с чем-то!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:25
Испания вылетела, но у меня нет никакой симпатии к Марокко
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:23
Не понимаю что с Испанией. Это точно та же команда, что забила Коста-Рике 7 мячей? Какой был план на игру? Да, Марокко поставил автобус и дальше что? Неужели не хватает мастерства и мысли его взломать? А что было в серии пенальти? Их кто-то тренировал вообще?

И главный вопрос: А Испания хотела пройти в 1/4 ?
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:22
у Испании вратарь прыгал слишком рано, чем упростил футболистам сборной Морокко выход в четвертьфинал. Зиеш посмотрел на это и просто пробил по середине...если бы Симон не суетился в воротах при пробитие пенальти раньше времени Испания могла бы проиграть 1-0🤣🤣🤣 Германия отомщена, гулять будут вместе с маракканцами всю ночь сегодня😂 p.s в первом тайме было заметно как европа закопала себя проблемой нелегалов, футболисты сборной Испании просто побаивались морокканцев😂 болельщики которых были сегодня на высоте...шанс у Роналду дойти как миним до полуфинала чемпионата мира великолепный теперь
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:20
После сегодняшнего матча, я сильно сомневаюсь, что испанцы слили тот матч)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:19
Выше головы не прыгнешь.
Они весь матч отбивались, это отнимает очень много энергии, а тут ещё 120 минут отыграли)
Если ты считаешь иначе, то это твое мнение, я же не пытаюсь тебе навязать свою точку зрения.
На счет Бельгии и Германии, то конечно от немцев я ожидал выход из группы, но бельгийцы.. вообще не понимаю людей, которые удивляются их вылету)
Там кроме Куртуа и Де Брюйне и отметить то некого, как по мне, их пик прошел 4 года назад в России. Дальше уже деградация
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:17
Ай да молодцы МАРОККО.
Хоть матч не смотрел.Но чувствовал что сб МАРОККО не подведёт.
ИСПАНИЯ TY-TY ДОМОЙ.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:17
Бускетс не способен забивать даже в пустые ворота,как ему доверили пенальти непонятно.
Нет у них сильного нападающего как бревно Дзюба,поэтому проиграли.
Гость
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