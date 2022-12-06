Сборная Марокко вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Испанию

Сборная Марокко обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 3:0 по пенальти).
Основное и дополнительное время поединка закончилось со счетом 0:0, а встреча перешла в серию пенальти, где лучше оказалась команда Марокко.
Свои удары за Испанию не забили Пабло Сарабия, Карлос Солер и Серхио Бускетс, а у марокканской команды свой одиннадцатиметровый не реализовал Бадр Банун.
В следующей стадии Марокко сыграет с победителем пары Португалия — Швейцария.
Бумеранг вернулся, хотели на втором месте остаться, подставив Германию. Даже не в этом суть, подумавши а зачем им выходить на Хорватию и если пройдут выйдут на Бразилию. Желали себе лёгкой жизни, ну и получили по самой ни хочу.
После Коста-Рики решили что они чемпионы и всех будут давить своей 56ьной тикитакой! никакого плана Б, что и показала встреча с упорными японцами.
Бумеранг вернулся, хотели на втором месте остаться, подставив Германию. Даже не в этом суть, подумавши а зачем им выходить на Хорватию и если пройдут выйдут на Бразилию. Желали себе лёгкой жизни, ну и получили по самой ни хочу.
После Коста-Рики решили что они чемпионы и всех будут давить своей 56ьной тикитакой! никакого плана Б, что и показала встреча с упорными японцами.
Например победив по пенальти
Например победив по пенальти
Кстати, я прогнозирую невероятно трудную игру соперникам марокканцев в следующем матче с ними, так как придётся преодолевать глубокоэшелонированную оборону, которую, как оказалось, пройти не так просто. Предположу, что африканцы будут выхолощены прошедшим матчем физически и психологически, поэтому игру в 1/4 финала они проиграют.
Кстати, я прогнозирую невероятно трудную игру соперникам марокканцев в следующем матче с ними, так как придётся преодолевать глубокоэшелонированную оборону, которую, как оказалось, пройти не так просто. Предположу, что африканцы будут выхолощены прошедшим матчем физически и психологически, поэтому игру в 1/4 финала они проиграют.
Проблема Испании, как и других крутых сборных типа Германии и Дании в том, что они слишком много времени тратят на околофутбольные моменты. Тренер испанцев проводит частые стримы, красуется собой, веселится.. Немцы были сосредоточены на ЛГБТ повестке. у датчан тоже тараканов в голове хватало.. эй - это Чемпионат Мира чуваки!!! Здесь, нужно быть сосредоточенным на футболе, тактике и подготовке каждую минуту. ничто не должно отвлекать от футбола. Поглядите на Бразилов и Французов - у них мало слов и больше дела.
Проблема Испании, как и других крутых сборных типа Германии и Дании в том, что они слишком много времени тратят на околофутбольные моменты. Тренер испанцев проводит частые стримы, красуется собой, веселится.. Немцы были сосредоточены на ЛГБТ повестке. у датчан тоже тараканов в голове хватало.. эй - это Чемпионат Мира чуваки!!! Здесь, нужно быть сосредоточенным на футболе, тактике и подготовке каждую минуту. ничто не должно отвлекать от футбола. Поглядите на Бразилов и Французов - у них мало слов и больше дела.
Непонятно почему Энрике не взял опытного Тьяго..
Педри и Гави, конечно талантливые ребята, но они слишком юные, чтобы тащить в таких матчах.
Мертвый Бускетс в каждом матче..
Странные решения, но ему за них отвечать)
Непонятно почему Энрике не взял опытного Тьяго..
Педри и Гави, конечно талантливые ребята, но они слишком юные, чтобы тащить в таких матчах.
Мертвый Бускетс в каждом матче..
Странные решения, но ему за них отвечать)
PS теперь понимаете почему Барса просто не в свотоянии ничего выиграть и вылетает из ЛЧ с этими дрищами............ и Хави как я и говорил не причем если игроки слабы......
PS теперь понимаете почему Барса просто не в свотоянии ничего выиграть и вылетает из ЛЧ с этими дрищами............ и Хави как я и говорил не причем если игроки слабы......
Что касается этого матча, то.. я тебе честно скажу, мне не нравится семеоновский футбол) я понимаю, что болельщики Марокко счастливы от этой победы, но мне, как нейтральному человеку сегодня было скучно смотреть на это. Испания не могла, Марокко тянуло до серии пенальти.
А на счет их шансов в следующем матче.. мне кажется, что они сегодня отдали все силы и их не хватит дальше, выгорели эмоционально. Обычно такой футбол терпит крах)
Я лично буду очень удивлен, если Марокко проползет в полуфинал
Что касается этого матча, то.. я тебе честно скажу, мне не нравится семеоновский футбол) я понимаю, что болельщики Марокко счастливы от этой победы, но мне, как нейтральному человеку сегодня было скучно смотреть на это. Испания не могла, Марокко тянуло до серии пенальти.
А на счет их шансов в следующем матче.. мне кажется, что они сегодня отдали все силы и их не хватит дальше, выгорели эмоционально. Обычно такой футбол терпит крах)
Я лично буду очень удивлен, если Марокко проползет в полуфинал
Ну ладно, я не стараюсь тебе ничего навязывать, просто высказал что может быть иначе, того что ты написал. Без проблем и каких-то претензий. Просто диалог. 🤷♂️👍😉✊️
Ну ладно, я не стараюсь тебе ничего навязывать, просто высказал что может быть иначе, того что ты написал. Без проблем и каких-то претензий. Просто диалог. 🤷♂️👍😉✊️
И главный вопрос: А Испания хотела пройти в 1/4 ?
И главный вопрос: А Испания хотела пройти в 1/4 ?
Они весь матч отбивались, это отнимает очень много энергии, а тут ещё 120 минут отыграли)
Если ты считаешь иначе, то это твое мнение, я же не пытаюсь тебе навязать свою точку зрения.
На счет Бельгии и Германии, то конечно от немцев я ожидал выход из группы, но бельгийцы.. вообще не понимаю людей, которые удивляются их вылету)
Там кроме Куртуа и Де Брюйне и отметить то некого, как по мне, их пик прошел 4 года назад в России. Дальше уже деградация
Они весь матч отбивались, это отнимает очень много энергии, а тут ещё 120 минут отыграли)
Если ты считаешь иначе, то это твое мнение, я же не пытаюсь тебе навязать свою точку зрения.
На счет Бельгии и Германии, то конечно от немцев я ожидал выход из группы, но бельгийцы.. вообще не понимаю людей, которые удивляются их вылету)
Там кроме Куртуа и Де Брюйне и отметить то некого, как по мне, их пик прошел 4 года назад в России. Дальше уже деградация
Хоть матч не смотрел.Но чувствовал что сб МАРОККО не подведёт.
ИСПАНИЯ TY-TY ДОМОЙ.
Хоть матч не смотрел.Но чувствовал что сб МАРОККО не подведёт.
ИСПАНИЯ TY-TY ДОМОЙ.
Нет у них сильного нападающего как бревно Дзюба,поэтому проиграли.
Нет у них сильного нападающего как бревно Дзюба,поэтому проиграли.