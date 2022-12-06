Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Португалии обыграла сборную Швейцарии (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.
На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий Португалии Гонсалу Рамос. На 33-й минуте защитник Пепе удвоил преимущество португальцев. На 51-й минуте Гонсалу Рамос оформил дубль. На 55-й минуте Рафаэл Геррейру отправил четвёртый гол в ворота швейцарии. На 58-й минуте защитник Швейцарии Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Гонсалу Рамос оформил хет-трик. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Португалии Рафаэл Леау забил шестой гол в ворота швейцарцев.
В 1/4 финала чемпионата мира Португалия сыграет против Марокко.
" Часы сломались или кто мешает Португалии ? "
" Часы сломались или кто мешает Португалии ? "
Победить с таким составом они должны были
Но осадочек остался
Я конечно не швейцарец, не албанец
Но неприятно за эту сборную. Нравятся они мне
Как будто они вообще без защитников сыграли, в отличии от португальцев
Современная сборная Швейцарии наверное никогда с таким счётом не проигрывала, как и кто-нибудь из игроков, которые были на поле сегодня
Не их это день был явно в плане футбола ...
Победить с таким составом они должны были
Но осадочек остался
Я конечно не швейцарец, не албанец
Но неприятно за эту сборную. Нравятся они мне
Как будто они вообще без защитников сыграли, в отличии от португальцев
Современная сборная Швейцарии наверное никогда с таким счётом не проигрывала, как и кто-нибудь из игроков, которые были на поле сегодня
Не их это день был явно в плане футбола ...
Вылететь в 1/2 - с самим в составе...или чтоб сборная добралась без него в финал ???
Вылететь в 1/2 - с самим в составе...или чтоб сборная добралась без него в финал ???
Как бы не назвали Сантуша идиотом или инвалидом..
Как бы не назвали Сантуша идиотом или инвалидом..
Партия только началась, вообще то.
Партия только началась, вообще то.