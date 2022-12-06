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Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

вчера, 23:54
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Португалии обыграла сборную Швейцарии (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий Португалии Гонсалу Рамос. На 33-й минуте защитник Пепе удвоил преимущество португальцев. На 51-й минуте Гонсалу Рамос оформил дубль. На 55-й минуте Рафаэл Геррейру отправил четвёртый гол в ворота швейцарии. На 58-й минуте защитник Швейцарии Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Гонсалу Рамос оформил хет-трик. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Португалии Рафаэл Леау забил шестой гол в ворота швейцарцев.

В 1/4 финала чемпионата мира Португалия сыграет против Марокко.

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Стадион «Лусаил Айконик»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФИФА
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:57
Понравилось, как в некоторых моментах сыграл Роналду. Чтобы показать тренеру, что тот не зря выпустил его на поле, Криштиану делал слабенький рывок в сторону игрока соперника, владеющего мячом, а затем, сделав пару шагов, переходил на величественную походку. Видимо, подумал, что счёт и так большой, поэтому напрягаться и атаковать его не имеет смысла. Ну и наигранная весёлость, когда он видел, что его показывают крупным планом до того, как он вышел на поле.
Tostao
Tostao ответ Тажутин Артур (раскрыть)
сегодня в 13:06
Это была шутка.
galem72
galem72
сегодня в 11:47
Это нужно было ещё умудриться так красочно отсутствовать на траве швейцарцам. Просто на товарняк какой-то вышли в межсезонье потренироваться.
Татьяна Иващенко
Татьяна Иващенко
сегодня в 10:51
Пока не поздно, Криштиане необходимо понять одну вещь - если он хочет выиграть этот ЧМ, то ему надо засунуть свое эго максимально глубоко, и не мешать, а лучше, помогать команде по мере своих сил, а не потому, что ему хочется быть выше всех
Roman73
Roman73
сегодня в 10:45
У соккера есть повод обнародовать анализ последней игры под названием :
" Часы сломались или кто мешает Португалии ? "
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 08:10
Штук 5 пропустят?
vova505
vova505
сегодня в 07:59, ред.
Рад за Португалию
Победить с таким составом они должны были

Но осадочек остался
Я конечно не швейцарец, не албанец
Но неприятно за эту сборную. Нравятся они мне

Как будто они вообще без защитников сыграли, в отличии от португальцев
Современная сборная Швейцарии наверное никогда с таким счётом не проигрывала, как и кто-нибудь из игроков, которые были на поле сегодня
Не их это день был явно в плане футбола ...
LOpp
LOpp
сегодня в 07:40
Как посмели 6-ой гол на Леау записать???
Пепс
Пепс
сегодня в 07:30, ред.
В одну калитку вынесли... Португал!!!! 👍👍👍👍👍 Олбанцы на выход
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:38
Отымели банкиров по полной программе, не шутя.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
сегодня в 05:30
Кто бы мог подумать, что в матче будет забито столько голов.
112910415
112910415
сегодня в 04:56
Португалия, браво !
kge4v9yhaddq
kge4v9yhaddq
сегодня в 03:44
Чемпионом Португалия не станет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:43
Интересно что Роналду сейчас предпочтительней...???
Вылететь в 1/2 - с самим в составе...или чтоб сборная добралась без него в финал ???
rhskmz
rhskmz
сегодня в 01:40
Ну Марокко покажет им где раки зимуют !
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 01:18
Рамуш один матч 3 гола в плей-офф, аргентинский бездарь 5 чм 1 гол😂
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 01:11, ред.
Даже родным болелам плюнул в душу. Не получится у нарцисса уйти из футбола красиво! Реакция на гол Леау просто позор! 5 ЧМ 0 голов в плей офф, пацан вышел за него и в первом матче три гола!
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ Dosiaa (раскрыть)
сегодня в 00:38
Да да,и мне кажется Франция-Бразилия.
Dosiaa
Dosiaa ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
сегодня в 00:36
Да не, пересмотри турнирную сетку.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ Dosiaa (раскрыть)
сегодня в 00:32
Нет.Нидерланды или Аргентина выходят на Францию или Англию.
Dosiaa
Dosiaa ответ МASTER CHIEF (раскрыть)
сегодня в 00:30
Бразилы вроде выходят на Голландию или Аргентину вроде?
Тажутин Артур
Тажутин Артур ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 00:25
Ну это вряд ли. Месси - двигатель команды, Роналду - тормоз.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:23
Успей первым позвонить Жорже Мендешу по поводу стоимости Гансалу Рамуша.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:20, ред.
Тут все спутал тренер Португалии!!!!!!!!!!!!Швейцария готовилась совсем к другой Португалии,во главе с Роналду и соответственно с совсем другой игрой ,а тренер португалии в корне изменил всю игру.тем самым сделал всю подготовку швецарцев-нулевой!!!!!!!!!!!!!!!!!Эта игра напомнила игру Бразилии и Германии и фактически тот же разгром,хотя команды по уровню были примерно одинаковы,так же как и в этом матче!!!!!!!!Неожиданный результат,который сработал только на один матч т.к уже Морокко будет готова к этому и там всё будет уже по другому!!!!!!!!!!!!Браво Сантуш,браво Португалия!!!!!!!!!!!!!!!!!Плюс фантастическая реализация,фактически за 90%!!!!!!!!!!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:19
И чтоб не Аргентина.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:18
С победой и выходом в 1/4 финала Чемпионата мира сборную Португалии и их болельщиков!!! Отличная игра в исполнении сборной Португалии. Конечно сборная Швейцарии поплыла, но это не проблемы португальцев. Роналдузаменитель - Гансалу Рамуш отыграл наверное лучший матч в своей карьере. Думаю, что ему можно отдать "лучший игрок матча", потому что этот хет-трик стоит очень многого. Хотя, Пепе сегодня зажигал по полной программе. И в обороне всё вычищал, и в атаке помогал, и победный гол забил. Отличный матч в исполнении легенды и ветерана мадридского Реала и сборной Португалии!!! Сегодня даже Роналду не возмущался из-за своего отсутствия. Следующий соперник будет очень непредсказуемым и очень опасным. Буду рад, если сборная Португалии станет чемпионом мира.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:18
Или сестры Роналду)
Как бы не назвали Сантуша идиотом или инвалидом..
Tostao
Tostao
сегодня в 00:17
Теперь главное, чтобы тренер Аргентины не пошёл на поводу у коллеги из Португалии - оставил в запасе Месси. Это нет вариант.))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Ты в шахматы играешь ?!
Партия только началась, вообще то.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 00:12
Отличная игра сборной Португалии без Роналду. Игра команды с оглядкой на одного игрока портит игру. У Марокко будет небольшой шанс, если Роналду сыграет весь матч.
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