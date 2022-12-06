Португалия разгромила Швейцарию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

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вчера, 23:54

Сборная Португалии обыграла сборную Швейцарии (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

На 17-й минуте первый гол в игре забил нападающий Португалии Гонсалу Рамос. На 33-й минуте защитник Пепе удвоил преимущество португальцев. На 51-й минуте Гонсалу Рамос оформил дубль. На 55-й минуте Рафаэл Геррейру отправил четвёртый гол в ворота швейцарии. На 58-й минуте защитник Швейцарии Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Гонсалу Рамос оформил хет-трик. В дополнительное ко второму тайму время нападающий Португалии Рафаэл Леау забил шестой гол в ворота швейцарцев.

В 1/4 финала чемпионата мира Португалия сыграет против Марокко.