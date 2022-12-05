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Бразилия вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Южную Корею

вчера, 23:54
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб Южная КореяЮжная КореяМатч завершен

Сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 4:1.

Уже на 7-й минуте встречи Винисиус Жуниор открыл счет голам своей команды, а затем Неймар забил с пенальти на 11-й. Ришарлисон и Лукас Пакета довели счет до разгромного на 29-й и 36-й минутах матча соответственно.

Игроки Южной Кореи ответили одним забитым мячом в исполнении Пайк Сын Хо на 76-й минуте.

В 1/4 финала бразильцы сыграют с Хорватией, поединок состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:23
Дали-таки забить корейцам гол престижа)))
112910415
112910415
сегодня в 04:56
роскошный футбол !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Я помню гол Рэшфорда со штрафного.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:56
Решфорд Уэльсу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:50, ред.
Мужики. Вопрос не в тему...
Кто-нибудь забивал на этом ЧМ гол со штрафного ? Гол марокканца в ворота Куртуа - не в счёт.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
Поздравляю корейцев с победой во втором тайме 😉
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир Коробов (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
Володя. После финального свистка Бразилия-Хорватия, не пропадай. Продолжим измышления о шансах великовозрастных хорватов в полуфинале.)
azkan
azkan
сегодня в 00:30
Сомнений не было в итоге этого матча. Но чтобы сразу вот так быстро и так красиво не предполагал. И вроде корейцы тоже играли, а не просто стояли.
В итоге увидели к 36 минуте счет 4:0. И голы на все вкусы.
Потом вопрос стоял только в том, что забьют ли корейцы гол престижа.
Молодцы, забили. Кстати из нескольких попыток. Аллисон четыре раза спасал от гола. Поэтому есть некоторые вопросы к защитной линии бразильцев.
Но сомнений в победе не было. Так уверенно и красиво вышли только Франция. Эти сборные скорее и увидим в финале. Всем спокойной ночи!
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:22
Никакого испытания не будет. У хорватов нет ни единого шанса, с той игрой, что они демонстрировали на этом мундиале им остаётся надеяться, что бразильцы будут к ним милосердны. Хорватия возрастная команда, медлительная. Играть в автобус их на весь матч не хватит, а играть на встречных курсах это самоубийство.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:18
Потерянные после победы Аргентины вернулись!!!
В этом матче самый красивой гол забила Южная Корея!
Просто блестящий удар!
Но, красиво победили бразильцы. Лёгкая была победа!
амурец
амурец
сегодня в 00:05
Да уж бразильцы повеселились
matrix333
matrix333
сегодня в 00:04
Бразилия чемпион!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:02, ред.
Да..., но защита - не фонтан. Безалаберно дефы порой играют и теряя мяч, не перекрывают все зоны для продвижения атак соперника. Даже корейцы, с их незамысловатой техникой и наивными проходами по флангам с дальнейшими прострелами..., и то ..., при наличии форвардов средней руки, могли навтыкать и больше банок. Может, конечно, такое поведение в защите отчасти было вызвано хорошей форой по забитым мячам, но всё же...
Тем интересней рубка с хорватами будет, у которых все три линии практически без изъянов. Для Бразилии хорваты станут настоящим испытанием.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:01
Все было ожидаемо - это Бразилия.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 23:59
Ну тут и комментировать нечего!!!!!!!!!!!!!!На второй тайм бразильцы вышли на расслабоне ,да и то могли еще парочку забить,кимы тоже могли забить!!!!!!!!!По игре счет где то 6-2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 23:58
Мои поздравления сборной Бразилии.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 23:58
Кто бы сомневался. Бразильцы шикарны!
Futurista
Futurista
вчера в 23:58, ред.
Хорватам повезло...почти на 3 часа дольше отдохнут)...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:56
Игра бразильцев впечатляет. Как в лучшие времена. Давно такой шикарной сборной у них не было.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:55
А корейцев шансов не было
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:55, ред.
С победой и выходом в 1/4 финала Чемпионата мира сборную Бразилии и их болельщиков!!! Винисиус очень хорошо сыграл. На мой взгляд, лучший игрок этого матча это Винисиус Жуниор. Гол забил, очень классную голевую передачу отдал на Пакета, очень много обострял слева, столько раз открывался, когда Неймар и Ришарлисон не отдавали на него в явных моментах. Тем, кто говорят, что Неймар лучший- Неймар забил с пенальти. Голевой пас на Винисиус это вообще не пас Неймара, просто мяч попал в него. Потом несколько раз жадничал. Сборная Бразилии стала первой командой в истории чемпионов мира, у которой все игроки из заявки на чемпионат сыграли хотя бы минуту. И такое ощущение, что бразильцы взялись за старое (когда они брали ЧМ): "соперник забивает столько, сколько может. А бразильцы забивают столько, сколько захотят.". Как же они по-мастерски разыграли, когда забивал Ришарлисон. Кореец тоже конечно очень хороший положил. Не позавидуешь тем командам, которые сыграют против Бразилии. Первая из них это сборная Хорватии. Наверное, сборная Бразилии самый главный претендент на чемпионство. Но посмотрим, может случиться всё что угодно.
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