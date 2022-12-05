Бразилия вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Южную Корею

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вчера, 23:54

Сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 4:1.

Уже на 7-й минуте встречи открыл счет голам своей команды, а затем забил с пенальти на 11-й. и довели счет до разгромного на 29-й и 36-й минутах матча соответственно.

Игроки Южной Кореи ответили одним забитым мячом в исполнении Пайк Сын Хо на 76-й минуте.

В 1/4 финала бразильцы сыграют с Хорватией, поединок состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени.