Бразилия вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, обыграв Южную Корею

Сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре со счетом 4:1.
Уже на 7-й минуте встречи Винисиус Жуниор открыл счет голам своей команды, а затем Неймар забил с пенальти на 11-й. Ришарлисон и Лукас Пакета довели счет до разгромного на 29-й и 36-й минутах матча соответственно.
Игроки Южной Кореи ответили одним забитым мячом в исполнении Пайк Сын Хо на 76-й минуте.
В 1/4 финала бразильцы сыграют с Хорватией, поединок состоится 9 декабря в 18:00 по московскому времени.