Даниэль Себальос не подпишет с «Реалом» новый контракт

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вчера, 23:29

Полузащитник «Реала» не планирует продлевать соглашение с клубом, будущее футболиста на данный момент под вопросом.

Действующее соглашение игрока с клубом заканчивается летом 2023 года. Футболист может продлить контракт со «сливочными», либо вернуться в «Бетис», клуб из Севильи давно думает о возвращении Себальоса.

Игрок рассчитывал на то, что будет играть более важную роль в составе «Реала». Ситуацию также усугубила полученная ранее футболистом травма.