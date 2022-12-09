Даниэль Себальос не подпишет с «Реалом» новый контракт

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос не планирует продлевать соглашение с клубом, будущее футболиста на данный момент под вопросом.
Действующее соглашение игрока с клубом заканчивается летом 2023 года. Футболист может продлить контракт со «сливочными», либо вернуться в «Бетис», клуб из Севильи давно думает о возвращении Себальоса.
Игрок рассчитывал на то, что будет играть более важную роль в составе «Реала». Ситуацию также усугубила полученная ранее футболистом травма.
Почему некоторые считают, что ставки на правильный счет — это не анализ статистики?
Почему некоторые считают, что ставки на правильный счет — это не анализ статистики?