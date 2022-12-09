Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

Даниэль Себальос не подпишет с «Реалом» новый контракт

вчера, 23:29

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос не планирует продлевать соглашение с клубом, будущее футболиста на данный момент под вопросом.

Действующее соглашение игрока с клубом заканчивается летом 2023 года. Футболист может продлить контракт со «сливочными», либо вернуться в «Бетис», клуб из Севильи давно думает о возвращении Себальоса.

Игрок рассчитывал на то, что будет играть более важную роль в составе «Реала». Ситуацию также усугубила полученная ранее футболистом травма.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Бетис» продлит контракт с одним из важнейших игроков команды
Вчера, 21:46
Агент Баринова высказался о будущем футболиста
Вчера, 18:35
Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб «Химок»
Вчера, 16:38
Слухи«Зенит» хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков клуба
Вчера, 15:44
В январе «Бавария» предложит Мусиале новый контракт
07 декабря
Официально«Лейпциг» продлил контракт с одним из самых перспективных игроков 2022 года
06 декабря Фото
Все комментарии
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Q-J-G-911 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Думаю что да - понимают. Дело в том, что человеку лень менять тактику для победы. Вот почему в теннисе лидируют - Джокович и Надаль, в баскетболе - Джордан и Брайант, в футболе - Месси и Роналду. Они не жалуются на разных противников и тактики. Они просто играют и выигрывают.

Почему некоторые считают, что ставки на правильный счет — это не анализ статистики?
Q-J-G-911
Q-J-G-911 ответ HOROVEL7 (раскрыть)
вчера в 23:41
Как Вы думаете, они понимают?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 