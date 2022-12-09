Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2022/2023

«Бетис» продлит контракт с одним из важнейших игроков команды

вчера, 21:46

«Бетис» хочет продлить контракт с защитником Алехандро Морено.

В клубе считают этого игрока одним из ключевых, переговоры идут уже несколько месяцев. В футболисте заинтересован наставник команды Мануэль Пеллегрини, он призывает руководство продолжить сотрудничество с Морено. В клубе согласны с позицией футболиста, в скором времени стороны продлят договор.

Сообщается, что новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. На данный момент сторонам необходимо уточнить детали контракта. В ближайшее время новый договор будет подписан, стороны взяли несколько дней, чтобы еще раз проанализировать все сопутствующие моменты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДаниэль Себальос не подпишет с «Реалом» новый контракт
Вчера, 23:29
Агент Баринова высказался о будущем футболиста
Вчера, 18:35
Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб «Химок»
Вчера, 16:38
Слухи«Зенит» хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков клуба
Вчера, 15:44
В январе «Бавария» предложит Мусиале новый контракт
07 декабря
Официально«Лейпциг» продлил контракт с одним из самых перспективных игроков 2022 года
06 декабря Фото
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:11
Я уж думал с Хоакином))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:58
Игрок уже сожалеет, что мало попросил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 