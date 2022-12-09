«Бетис» продлит контракт с одним из важнейших игроков команды

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вчера, 21:46

«Бетис» хочет продлить контракт с защитником .

В клубе считают этого игрока одним из ключевых, переговоры идут уже несколько месяцев. В футболисте заинтересован наставник команды Мануэль Пеллегрини, он призывает руководство продолжить сотрудничество с Морено. В клубе согласны с позицией футболиста, в скором времени стороны продлят договор.

Сообщается, что новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. На данный момент сторонам необходимо уточнить детали контракта. В ближайшее время новый договор будет подписан, стороны взяли несколько дней, чтобы еще раз проанализировать все сопутствующие моменты.