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Агент Баринова высказался о будущем футболиста

вчера, 18:35

Павел Банатин, агент футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о предполагаемом будущем своего клиента.

По Диме идет много разной информации, но он капитан и лидер «Локомотива». Я общался и с главным тренером, и со спортивным директором клуба. Надеюсь, что все ошибки предыдущего руководства и предыдущих тренеров будут учтены и «Локомотив» достойно проведет концовку сезона. Что касается контракта, все эти вопросы — сугубо клубная информация. Насколько я знаю, может пройти или уже прошел Совет директоров, и у меня ни с кем никаких разговоров по контрактным делам не было. Обсудили только личные и игровые моменты. Все с нетерпением ждем сборов и борьбы в концовке чемпионата, чтобы «Локомотив» поднялся в турнирной таблице. Текущее положение немножко непривычно.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:43
Если Баринов уйдёт то для Локо это будет потеря.
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