Вегхорст оформил дубль в ворота Аргентины, сравняв счет в матче

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст забил два гола в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины, который продолжается в данную минуту (2:2).
Напомним, что победитель встречи сыграет против команды Хорватии в полуфинале турнира.
|Нидерланды2 : 2Аргентина
|Закончился после серии пенальти
Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст забил два гола в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины, который продолжается в данную минуту (2:2).
Напомним, что победитель встречи сыграет против команды Хорватии в полуфинале турнира.