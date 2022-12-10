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Вегхорст оформил дубль в ворота Аргентины, сравняв счет в матче

сегодня, 00:10
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст забил два гола в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Аргентины, который продолжается в данную минуту (2:2).

Напомним, что победитель встречи сыграет против команды Хорватии в полуфинале турнира.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:11, ред.
Молодцы ребятушки из Голландии , подарили классную концовку.
Гость
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