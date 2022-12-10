Роналду: «Португалия уже выиграла чемпионат болельщиков»

Нападающий сборной Португалии высказался о болельщиках национальной команды.

Есть чемпионат, который Португалия уже выиграла: чемпионат болельщиков! Мы чувствовали огромную поддержку и любовь от стольких португальцев (и не только от них!) здесь, в Катаре, так далеко от нашей родины, это просто невероятно. Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие времена, мы сделаем всё, чтобы отплатить вам победами! Вперёд, Португалия!