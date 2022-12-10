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Роналду: «Португалия уже выиграла чемпионат болельщиков»

сегодня, 08:26

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о болельщиках национальной команды.

Есть чемпионат, который Португалия уже выиграла: чемпионат болельщиков! Мы чувствовали огромную поддержку и любовь от стольких португальцев (и не только от них!) здесь, в Катаре, так далеко от нашей родины, это просто невероятно. Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие времена, мы сделаем всё, чтобы отплатить вам победами! Вперёд, Португалия!

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 12:28
Если серьезно, то был турнир среди фанатов стран-участников ЧМ. Насколько я помню, победили поляки
Johnes
Johnes
сегодня в 12:18, ред.
Этот все не угомонится. Неугоменный какой!
drug01
drug01
сегодня в 09:52
Болельщики победили может больше теперь нет стимула играть
Tostao
Tostao
сегодня в 09:47
Вот кто бы из игроков сборной Португалии сказал эти слова - поверил бы сразу, но Роналду - нет!
Это пиар - ход, не больше, хорошая мина при плохой игре.
minamata
minamata
сегодня в 09:45
Как он уверен с себе))
112910415
112910415
сегодня в 09:09
практически победили, ура ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:51
Можно ехать домой, расходимся...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:51
Весь мир за вас и против подлой судьергентины
Гость
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