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Дешам: «У Мбаппе есть способность решать исход матчей»

вчера, 19:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своим мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе.

У Килиана есть способность решать исход матчей. Даже в последней игре, где он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя поединками, он все равно был невероятен. Мбаппе всегда останется Мбаппе.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 23:00
Оставьте уже в покое мбаппе, дайте пусть чм закончится и посмотрим что к чему
minamata
minamata
вчера в 19:56
И он вам поможет завтра.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 19:18
В отличии от аргентинского бездаря,который мажет пенки.
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
По типажу Мбаппе похож на Криша, посмотрим, многие голеадорские рекорды должен побить. Если, конечно, сохранит мотивацию и адаптирует игру, когда скорость уйдет. Понимание игры у него не супер-пупер, Киллиан больше машина для убийства соперников..... :)

Ну а так что, ....
Аргентинцы превозносят Месси.
Португальцы - Роналду.
Французы - Мбаппе.
Всяк кулик своё болото хвалит (с)
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