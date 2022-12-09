Дешам: «У Мбаппе есть способность решать исход матчей»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своим мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе.
У Килиана есть способность решать исход матчей. Даже в последней игре, где он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя поединками, он все равно был невероятен. Мбаппе всегда останется Мбаппе.
Ну а так что, ....
Аргентинцы превозносят Месси.
Португальцы - Роналду.
Французы - Мбаппе.
Всяк кулик своё болото хвалит (с)
Ну а так что, ....
Аргентинцы превозносят Месси.
Португальцы - Роналду.
Французы - Мбаппе.
Всяк кулик своё болото хвалит (с)