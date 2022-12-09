Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Венгер: «Я слышал немало хорошего о Сака, мне говорили о его мышлении»

вчера, 20:31

Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о футболисте «канониров» и сборной Англии Букайо Сака. Ранее игрок посетовал на то, что не успел застать эпоху французского наставника в клубе.

Это очень мило с его стороны. Разумеется, однажды мы познакомимся. Отрадно видеть его развитие, а также тот факт, что он продолжает играть в «Арсенале». Когда я еще был в клубе, мне рассказывали о нем, он входил в число нескольких парней, которые здорово себя проявляли. Я слышал немало хорошего о нем, мне говорили о его мышлении. Это обнадеживает, ибо в наше время игроки становятся популярными так быстро, что очень важно иметь внутренний стержень.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Хочется закрыться где-нибудь и рыдать». Ришарлисон — о поражении Бразилии
Вчера, 23:50
Модрич: «На ЧМ в России мы уже сотворили историю, но хотим идти вперёд»
Вчера, 23:06
Дешам: «У Мбаппе есть способность решать исход матчей»
Вчера, 19:00
Льорис о Кейне: «Он лидер, образец для подражания»
Вчера, 18:55
Венгер: «У Франции есть потенциал в плане физической силы»
Вчера, 18:53
Трезеге о матче Англия – Франция: «Это будет красивый поединок»
Вчера, 18:48
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:40
Может ещё прийдётся его тренеровать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 