Венгер: «Я слышал немало хорошего о Сака, мне говорили о его мышлении»

Экс-тренер «Арсенала» поделился мнением о футболисте «канониров» и сборной Англии . Ранее игрок посетовал на то, что не успел застать эпоху французского наставника в клубе.

Это очень мило с его стороны. Разумеется, однажды мы познакомимся. Отрадно видеть его развитие, а также тот факт, что он продолжает играть в «Арсенале». Когда я еще был в клубе, мне рассказывали о нем, он входил в число нескольких парней, которые здорово себя проявляли. Я слышал немало хорошего о нем, мне говорили о его мышлении. Это обнадеживает, ибо в наше время игроки становятся популярными так быстро, что очень важно иметь внутренний стержень.