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Колосков: «Сборная Португалии была фаворитом этого четвертьфинала»

вчера, 21:58
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира между Марокко и Португалией (1:0).

Я до сих пор считаю, что португальцы были фаворитами. Разве можно сравнивать игру Марокко с игрой Португалии? Одни в футбол играют, а другие автобус ставят. Если Франция проиграет сегодня, у нас в полуфинале четыре автобуса будет. Что это за чемпионат мира такой? Я расстроен, конечно. Не то чтобы я прям болел за них, но я болею за футбол. А что это за футбол такой? Бразилия, Испания, Португалия и Бельгия вылетели. Все команды, которые играют в настоящий футбол и имеют в составах выдающихся футболистов, разбиваются о бетон какой‑то. Ну что это такое? Я расстроен.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 23:07
И Испания и Бразилия и Германия и Бельгия, все они .. были.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 23:03
Если не можешь обыграть автобус, значит не достоин пройти дальше.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:43
Что делать,если твои фавориты оказались лузерами? Смирись и сходи в церковь,закажи заупокойную по бездарным талантам.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 22:16
С одной стороны он прав. Испания,Бразилия,Португалия не справились с автобусами. Если Хорватия и Марокко выйдут в финал,то это будет 62овый финал.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 22:07
Просматривается финал Марокко - Хорватия.
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