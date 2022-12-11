Тарасова: «В России нет футбола! Есть фигурное катание и хоккей»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию заявила, что не любит смотреть футбол.

Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?

В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей.