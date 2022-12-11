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Тарасова: «В России нет футбола! Есть фигурное катание и хоккей»

сегодня, 09:59

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не любит смотреть футбол.

Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет. Разве этот вид спорта у нас хорошо развит? Ну, разве это нормально, когда наша сборная каждый раз плохо выступает на европейских соревнованиях?

В России нет футбола! Главные виды спорта в нашей стране — фигурное катание и хоккей.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 13:33
Даже женщины это понимают !
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 13:23
Футбол есть, но перефразируя Николая Озерова можно было бы сказать: "Такой футбол нам не нужен!"
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
сегодня в 12:45
Футбол то есть,но его уровень ниже английской чемпионшип
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:35
Я вот тоже не смотрю и не понимаю фигурное катание, но при этом не отрицаю, что оно у нас есть. И какое отношение ЧМ в Катаре имеет к тому, что у нас нет футбола?
9e4j7622w2ra
9e4j7622w2ra
сегодня в 11:43
Своих коньков то нет! Скоро и хоккей с фигуристами исчезнут!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:42
А футбольных болельщиков пол страны и уж точно намного больше чем у фигурного катания.
bashnat013
bashnat013
сегодня в 10:39
А что фигурное катание это спорт???,
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 10:37
В России нет хоккея и фигурного катания. есть синхронное плавание! Это если следовать логике Тарасовой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:13
Опаньки....
Мостовому будет о чём посудачить....на досуге...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:07
Да и хоккей так себе.
Hellocie
Hellocie
сегодня в 10:01
Да, она права. РПЛ не о футболе.
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