У «Барселоны» могут появиться дополнительные расходы

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сегодня, 12:35

Стали известны возможные дополнительные расходы «Барселоны». Они связаны с трансферами , и .

В соглашении с «Баварией» предусмотрены дополнительные выплаты. В одном из этих дополнительных пунктов говорилось, что если Роберт Левандовски будет забивать 25 голов за сезон, то клубу придется платить € 1,25 млн за каждую такую кампанию. Контракт подписан до 2026 года с возможностью продления ещё на год. Роберт забил за «Барсу» 18 мячей в нынешнем сезоне.

В случае с Кунде предусмотрены бонусные выплаты «Севилье». Они могут достигать € 12,5 млн и зависят от количества сыгранных матчей и выигранных трофеев.

Пабло Торре был приобретён у «Расинга». «Барселона» будет доплачивать предыдущему клубу игрока по € 1 млн за каждые 10 матчей в сезоне, в которых Торре сыграет хотя бы 45 минут.