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У «Барселоны» могут появиться дополнительные расходы

сегодня, 12:35

Стали известны возможные дополнительные расходы «Барселоны». Они связаны с трансферами Жюля Кунде, Роберта Левандовского и Пабло Торре.

В соглашении с «Баварией» предусмотрены дополнительные выплаты. В одном из этих дополнительных пунктов говорилось, что если Роберт Левандовски будет забивать 25 голов за сезон, то клубу придется платить € 1,25 млн за каждую такую кампанию. Контракт подписан до 2026 года с возможностью продления ещё на год. Роберт забил за «Барсу» 18 мячей в нынешнем сезоне.

В случае с Кунде предусмотрены бонусные выплаты «Севилье». Они могут достигать € 12,5 млн и зависят от количества сыгранных матчей и выигранных трофеев.

Пабло Торре был приобретён у «Расинга». «Барселона» будет доплачивать предыдущему клубу игрока по € 1 млн за каждые 10 матчей в сезоне, в которых Торре сыграет хотя бы 45 минут.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:57
без расходов нет доходов
Swift2005
Swift2005
сегодня в 13:17
Надо было планку в 30 голов устанавливать для Левандовского. 25 голов он быстро накидает в ла лиге. Главное, чтобы у Роберта была такая же скоростельность и в лиге Европы. Ну и самое главное, чтобы его голы принесли Барселоне чемпионство в этих турнирах
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:13
Из минусов Барселона никогда не выйдет, итог будет один - банкротство.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:50
Вот так и хочется, когда читаешь о Барсе и ее финансах выругаться нецензурной лексикой...

У каталонцев этим летом и так были сложности с заявкой купленных футболистов и пришлось запускать почти все имеющиеся экономические рычаги, чтобы не сорвать трансферы... Получили траннсферы и чЁ.... куда смотрели юристы когда заключали контракт с тем же Левандовски?... что думали что он столько не забьет?.... слов нет чтобы охарактеризовать все это.. Да еще чуть ли не каждую неделю новости: Баса интересуется кем то... Человека который на выборах в президенты Барсы сказал правду обозвали дураком и предателем, а человека который соврал поставили президентом и обозвали спасителем, чему теперь удивляться? (Фонта обзывали дураком. Хотя он сразу говорил, что Барсе придётся ужиматься в финансах пока Лапорта божился, что сохранит Месси).

Ну а так что, агенты футболистов уже не знают какие пункты ещё включить в контракт, лишь бы денег в последствии побольше срубить...
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