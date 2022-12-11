У «Барселоны» могут появиться дополнительные расходы

Стали известны возможные дополнительные расходы «Барселоны». Они связаны с трансферами Жюля Кунде, Роберта Левандовского и Пабло Торре.
В соглашении с «Баварией» предусмотрены дополнительные выплаты. В одном из этих дополнительных пунктов говорилось, что если Роберт Левандовски будет забивать 25 голов за сезон, то клубу придется платить € 1,25 млн за каждую такую кампанию. Контракт подписан до 2026 года с возможностью продления ещё на год. Роберт забил за «Барсу» 18 мячей в нынешнем сезоне.
В случае с Кунде предусмотрены бонусные выплаты «Севилье». Они могут достигать € 12,5 млн и зависят от количества сыгранных матчей и выигранных трофеев.
Пабло Торре был приобретён у «Расинга». «Барселона» будет доплачивать предыдущему клубу игрока по € 1 млн за каждые 10 матчей в сезоне, в которых Торре сыграет хотя бы 45 минут.
У каталонцев этим летом и так были сложности с заявкой купленных футболистов и пришлось запускать почти все имеющиеся экономические рычаги, чтобы не сорвать трансферы... Получили траннсферы и чЁ.... куда смотрели юристы когда заключали контракт с тем же Левандовски?... что думали что он столько не забьет?.... слов нет чтобы охарактеризовать все это.. Да еще чуть ли не каждую неделю новости: Баса интересуется кем то... Человека который на выборах в президенты Барсы сказал правду обозвали дураком и предателем, а человека который соврал поставили президентом и обозвали спасителем, чему теперь удивляться? (Фонта обзывали дураком. Хотя он сразу говорил, что Барсе придётся ужиматься в финансах пока Лапорта божился, что сохранит Месси).
Ну а так что, агенты футболистов уже не знают какие пункты ещё включить в контракт, лишь бы денег в последствии побольше срубить...
У каталонцев этим летом и так были сложности с заявкой купленных футболистов и пришлось запускать почти все имеющиеся экономические рычаги, чтобы не сорвать трансферы... Получили траннсферы и чЁ.... куда смотрели юристы когда заключали контракт с тем же Левандовски?... что думали что он столько не забьет?.... слов нет чтобы охарактеризовать все это.. Да еще чуть ли не каждую неделю новости: Баса интересуется кем то... Человека который на выборах в президенты Барсы сказал правду обозвали дураком и предателем, а человека который соврал поставили президентом и обозвали спасителем, чему теперь удивляться? (Фонта обзывали дураком. Хотя он сразу говорил, что Барсе придётся ужиматься в финансах пока Лапорта божился, что сохранит Месси).
Ну а так что, агенты футболистов уже не знают какие пункты ещё включить в контракт, лишь бы денег в последствии побольше срубить...