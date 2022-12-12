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Касильяс: «Хотел бы, чтобы ЧМ выиграла Хорватия или Марокко»

сегодня, 08:41

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал, какую сборную он хотел бы видеть в качестве победителя чемпионата мира в Катаре:

Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов выиграть чемпионат мира, такая как Хорватия или Марокко.

Но также есть команда с давними футбольными традициями, как Аргентина, и у Франции – действующего чемпиона мира – очень хорошее поколение. Я надеюсь, что они проведут очень хорошие матчи, а тот, кто выиграет все семь игр, и будет лучшим на турнире.

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Все комментарии
fen2ty2gf9yv
fen2ty2gf9yv
сегодня в 10:37
Аргентина играет в Антифутбол.
Только и разговоров о Месси, а он никакой.
Я тоже болею за Хорватию и Марокко.
Google Eagle
Google Eagle
сегодня в 10:09
А я нет, не хочел бы.
Triem
Triem
сегодня в 10:05
Я бы тоже очень этого хотел! Но посмотрим!
Ларс
Ларс
сегодня в 09:45
Марокко и Хорватия - единственные сборные, которые на этом ЧМ пока не проигрывали)
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:33
Тоже хотелось бы, чтобы чемпионство взяли марокканцы. Чтобы немного разбавить европейско-южноамериканский список чемпионов.
2hqd7rxvk2py
2hqd7rxvk2py
сегодня в 09:17
Такое желание у многих болельщиков
Loko57
Loko57
сегодня в 08:52
Только Марокко)))))))))))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:52
Странное мнение Касильяса: - кто выиграет все семь игр, тот и будет чемпионом. Но все семь игр не выиграет уже ни кто - так что, чемпиона не будет?
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