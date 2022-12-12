Касильяс: «Хотел бы, чтобы ЧМ выиграла Хорватия или Марокко»

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании рассказал, какую сборную он хотел бы видеть в качестве победителя чемпионата мира в Катаре:

Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов выиграть чемпионат мира, такая как Хорватия или Марокко.

Но также есть команда с давними футбольными традициями, как Аргентина, и у Франции – действующего чемпиона мира – очень хорошее поколение. Я надеюсь, что они проведут очень хорошие матчи, а тот, кто выиграет все семь игр, и будет лучшим на турнире.