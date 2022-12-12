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Дефур: «Азар получил много несправедливой критики»

сегодня, 09:33

Бывший полузащитник сборной Бельгии Стивен Дефур объяснил решение Эдена Азара завершить карьеру в национальной команде:

Он получил много несправедливой критики в свой адрес, хотя, возможно, мы не найдём в Бельгии подобного игрока в ближайшие 30 лет.

Я думаю, что он принял такое решение, чтобы получить больше душевного и физического покоя. Он будет больше отдыхать во время международных перерывов. Это важно для продолжения его карьеры.

Модрич в отличной форме, а Азар просто давно не был таким. Более того, я не думаю, что он когда-нибудь снова станет Эденом Азаром образца 2018 года. На ЧМ-2018 он был одним из трёх лучших игроков мира.

У него была серьёзная травма, и впоследствии он продолжал бороться с её последствиями. Это тоже очень тяжело психологически.

Он ничего так не хочет, как доставлять всем радость, и сам знает, что это не всегда может получаться. С таким давлением со стороны испанской и бельгийской прессы очень трудно справиться. Он просто человек, и иногда ему становится слишком тяжело.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 10:07
И бургеры в живот.
wfv9tuc53mzu
wfv9tuc53mzu
сегодня в 09:44
Понял Азар, что сдулся и не тянет, вот и ушёл
Гость
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