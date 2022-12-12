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Стоичков: «Сборная Португалии – одно ужасное разочарование»

сегодня, 09:35

Экс-футболист «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о главных разочарованиях чемпионата мира в Катаре.

Стала ли сборная Бразилии самым большим разочарованием? Да. С тем составом, который у них был, это невероятный провал. Об Испании я бы так не сказал – назову это упущенной возможностью.

Германия? Еще один провал. Они всегда так выступают: плохо играют, но побеждают. Но они не смогли набрать нужное количество очков. Это тревожно. Да, есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но у них нет Клинсманна, Хесслера, Маттеуса, Бреме...

Сборная Португалии – еще одно ужасное разочарование. Когда Роналду ушел в запас, команда лишилась лидера. Неймар – еще один замечательный футболист, но не лидер. Даже в своей стране он таковым не является.

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Все комментарии
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 10:41
Провалилась Испания-ибо новое поколение игроков и молодых,голодных до больших побед. Германия не провалилась,у нее перестройка.Временами хорошо выглядела. Португалия все свои два трофея взяла именно с Роналду, ЧМ не было и пока не предвидится. Бразилия играла хорошо, но Хорватам повезло больше. Им по силам и аргентинцев домой отправить. Это очень организованная команда.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:09
Скорее Марокко молодцы,а Португалия сама себе проиграла
Triem
Triem
сегодня в 10:07
"Германия? Еще один провал. Они всегда так выступают: плохо играют, но побеждают."
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Походу Стоичков не смотрел ЧМ 2014. Там Германия, мягко говоря, плохо не играла!
Mher Door
Mher Door
сегодня в 09:59
Еще и Роналду.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:59
Тут ряд факторов имеет значение: смена поколений и возросший уровень футбола игроков африканских и азиатских сборных
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:53
Стояичков разочарование
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:46
Нет он сказал совсем другое, а именно, что без лидера невозможно выиграть большой турнир, а Бруну таковым не является, ставка на него не сработала.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:40
По мнению Стоичкова все неудачники. Если бы ЧМ так легко можно было выиграть, все бы выиграли
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