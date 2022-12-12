Стоичков: «Сборная Португалии – одно ужасное разочарование»

Экс-футболист «Барселоны» поделился мнением о главных разочарованиях чемпионата мира в Катаре.

Стала ли сборная Бразилии самым большим разочарованием? Да. С тем составом, который у них был, это невероятный провал. Об Испании я бы так не сказал – назову это упущенной возможностью.

Германия? Еще один провал. Они всегда так выступают: плохо играют, но побеждают. Но они не смогли набрать нужное количество очков. Это тревожно. Да, есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но у них нет Клинсманна, Хесслера, Маттеуса, Бреме...

Сборная Португалии – еще одно ужасное разочарование. Когда Роналду ушел в запас, команда лишилась лидера. Неймар – еще один замечательный футболист, но не лидер. Даже в своей стране он таковым не является.