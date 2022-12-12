Экс-игрок сборной России оценил возможный переход Пиняева в «Локомотив»

Бывший игрок «Локомотива» оценил возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» в стан «красно-зеленых».

«Локомотиву» нужно сделать небольшие усиления. Наверное, главный тренер тоже так думает, поэтому такое происходит. Станет ли Пиняев усилением? Нужно посмотреть на этого человека в деле, потому что много футболистов, которые приходили и должны были усилить, делали провальные сезоны. Речь идёт здесь не только о «Локомотиве».

Как и случалось наоборот: футболисты, трансфер которых считали ненужным, оказывались звёздами в клубах. Здесь никто не угадает. Но то, что «Локомотиву» сейчас нужно точечное усиление — это однозначно.