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Экс-игрок сборной России оценил возможный переход Пиняева в «Локомотив»

сегодня, 13:07

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в стан «красно-зеленых».

«Локомотиву» нужно сделать небольшие усиления. Наверное, главный тренер тоже так думает, поэтому такое происходит. Станет ли Пиняев усилением? Нужно посмотреть на этого человека в деле, потому что много футболистов, которые приходили и должны были усилить, делали провальные сезоны. Речь идёт здесь не только о «Локомотиве».

Как и случалось наоборот: футболисты, трансфер которых считали ненужным, оказывались звёздами в клубах. Здесь никто не угадает. Но то, что «Локомотиву» сейчас нужно точечное усиление — это однозначно.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 13:56
Дай бог, что бы это было бы усилением.
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сегодня в 13:43
Надо хорошо подумать, чтобы не посадить парня в запас
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:41, ред.
Единственный плюс в пользу этого перехода в том, что Галактионов любит и умеет работать с молодежью. А с Пиняевым еще нужно работать и работать.
Гость
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