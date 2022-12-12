Агент Бальде: «Кейта хочет помочь „Спартаку“ завоевать трофеи»

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сегодня, 14:17

Федерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего московского «Спартака» заявил, что форвард способен усилить команду во второй части сезона:

Все это время Кейта усердно тренировался и держал себя в отличной форме. Он с нетерпением ждёт начала зимних сборов и очень хочет помочь «Спартаку» завоевать трофеи. Безусловно, Бальде способен усилить команду во второй части сезона. Уверен, что он покажет себя с наилучшей стороны.

Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. За московскую команду сенегальский нападающий сыграл всего один матч, после чего выбыл из-за травмы. Ожидается, что футболист вернётся в состав «Спартака» после зимнего перерыва.