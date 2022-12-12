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Агент Бальде: «Кейта хочет помочь „Спартаку“ завоевать трофеи»

сегодня, 14:17

Федерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде заявил, что форвард способен усилить команду во второй части сезона:

Все это время Кейта усердно тренировался и держал себя в отличной форме. Он с нетерпением ждёт начала зимних сборов и очень хочет помочь «Спартаку» завоевать трофеи. Безусловно, Бальде способен усилить команду во второй части сезона. Уверен, что он покажет себя с наилучшей стороны.

Бальде стал игроком «Спартака» летом 2022 года. За московскую команду сенегальский нападающий сыграл всего один матч, после чего выбыл из-за травмы. Ожидается, что футболист вернётся в состав «Спартака» после зимнего перерыва.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 15:32
Есть шанс на один только трофей. Это кубок товарняков в межсезонье. Гыгыгы
lotsman
lotsman
сегодня в 14:57
Время покажет, на что он способен. Пока он себя никак не показал.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:39
Главное, что бы слова не расходились с делом. И что бы нормально закончилась трёх месячная дисквалификация ( настолько была мутная ситуация, что вдруг продлят ,c них станется). а так конечно пускай набирает форму и вперёд - Спартаку игрок в нападении во второй части чемпионата (да и в кубке) точно лишним не будет.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:23
Будем надеяться что травму залечил. Посмотрим его и на сборах и во второй части чемпионата. Удачи ему.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:23
Лишь бы еще никуда не вляпался.
Гость
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