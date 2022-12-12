Бывший футболист ЦСКА призвал клуб избавиться от защитника

Экс-игрок ЦСКА прокомментировал информацию, что защитник может перейти в «Атлетико Минейро».

Ему давалось много шансов, но Фукс постоянно травмировался. Если бы он играл и приносил результат, то это была бы потеря, а в этом случае можно отдать его в аренду и посмотреть, как он себя проявит. Если будет хорошо выступать, то можно будет его вернуть, а если нет – продать и выручить деньги.