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Бывший футболист ЦСКА призвал клуб избавиться от защитника

сегодня, 14:24

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию, что защитник Бруно Фукс может перейти в «Атлетико Минейро».

Ему давалось много шансов, но Фукс постоянно травмировался. Если бы он играл и приносил результат, то это была бы потеря, а в этом случае можно отдать его в аренду и посмотреть, как он себя проявит. Если будет хорошо выступать, то можно будет его вернуть, а если нет – продать и выручить деньги.

Фукс помог бы ЦСКА, если бы играл, но он постоянно болеет, к сожалению. От таких футболистов нужно избавляться, раз они не выходят на поле.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:58
От Фукса надо было давно избавляться, может он хороший защитник но у нас он никак не может проявить, такое бывает.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:28
Ну видно не судьба Бруно играть за коняшек... пусть пробует другой чемп
Гость
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